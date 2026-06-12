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Segurança no trânsito para crianças: 5 dicas para ensinar desde cedo

Acidentes podem ser evitados com orientação; veja como ensinar os pequenos a atravessar a rua e a se comportar perto de veículos de forma lúdica e eficaz

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
12/06/2026 16:01

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Segurança no trânsito para crianças: 5 dicas para ensinar desde cedo
Aprender a atravessar a rua com segurança é uma das primeiras lições sobre o trânsito, essencial para a proteção das crianças. crédito: Estado de Minas/ Imagem gerada por IA

Ensinar os pequenos sobre os perigos e as regras das ruas é uma tarefa contínua, que pode começar com atitudes simples e conversas lúdicas no dia a dia. A prevenção é a ferramenta mais eficaz para evitar acidentes.

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Orientar uma criança a se comportar perto de veículos exige paciência e repetição. O aprendizado deve ser integrado à rotina, transformando caminhadas e passeios em momentos de ensino. Mais do que apenas dar ordens, é preciso explicar o porquê de cada regra de forma que ela entenda, adaptando a linguagem à sua idade.

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5 dicas para ensinar segurança no trânsito

  1. Seja o exemplo prático

    Crianças aprendem observando os adultos. Sempre olhe para os dois lados antes de atravessar, mesmo em ruas tranquilas. Use a faixa de pedestres e espere o sinal abrir. Verbalize suas ações: “Agora vamos olhar para a esquerda e para a direita para ver se vem carro”. Essa prática reforça o comportamento seguro.

  2. Ensine a importância da faixa

    Mostre que a faixa de pedestres é o local mais seguro para atravessar. Transforme o ato em uma regra clara, explicando que ali os motoristas esperam que as pessoas passem. Evite atravessar entre os carros ou em locais de pouca visibilidade, pois isso confunde a criança sobre qual é o procedimento correto.

  3. Estimule a audição e a atenção

    Incentive a criança a não apenas olhar, mas também a ouvir os sons do trânsito. Peça para ela identificar o barulho de um motor, uma buzina ou uma sirene. Essa habilidade ajuda a perceber a aproximação de um veículo mesmo quando ele ainda não está no campo de visão, evitando surpresas.

  4. Cuidado com garagens e manobras

    Explique que os carros têm pontos cegos, áreas onde o motorista não consegue enxergar. Ensine a nunca ficar atrás ou muito perto de um veículo que está manobrando, seja em uma garagem ou em um estacionamento. A regra é simples: se você não consegue ver o motorista pelo retrovisor, ele também não vê você.

  5. Use brincadeiras e conversas

    Aproveite os momentos de lazer para reforçar o aprendizado. Crie músicas sobre como atravessar a rua ou use bonecos para simular situações de trânsito. Durante os passeios, aponte os semáforos, as placas de “Pare” e explique o que cada um significa. A repetição lúdica fixa o conhecimento de maneira natural e eficaz.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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