Assine
overlay
Início Trends
Brasil

Quais são os direitos e deveres do pedestre no trânsito?

O Código de Trânsito Brasileiro também estabelece regras para quem anda a pé; conheça as leis para garantir sua segurança no trânsito.

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
14/01/2026 16:50

compartilhe

SIGA
x
Quais são os direitos e deveres do pedestre no trânsito?
Pedestres e veículos em via urbana refletem a necessidade de atenção às regras do Código de Trânsito Brasileiro para a segurança de todos. crédito: Gustavo Crivellari/ Pexels

A discussão sobre a segurança no trânsito, muitas vezes focada nos motoristas, ganhou novo fôlego após acidentes recentes. O que pouca gente lembra é que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) também estabelece regras claras para quem anda a pé, com direitos e deveres que visam proteger a vida de todos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Conhecer essas normas é fundamental não apenas para evitar multas, mas principalmente para reduzir o risco de acidentes. Afinal, a segurança viária é uma responsabilidade compartilhada entre condutores, ciclistas e pedestres.

Leia Mais

Prioridade do pedestre, mas com regras

A regra mais conhecida garante a preferência do pedestre ao atravessar na faixa de segurança onde não há semáforo. Nesses locais, os veículos devem parar e aguardar a passagem. O mesmo vale para quando o sinal está aberto para os pedestres; interromper a travessia de quem já iniciou o cruzamento é infração.

Contudo, essa prioridade não é um salvo-conduto para a imprudência. O pedestre também precisa tomar precauções e seguir um conjunto de deveres para garantir sua própria segurança e a fluidez do trânsito.

Quais são os deveres do pedestre?

O CTB é claro ao listar as obrigações de quem circula a pé. O objetivo é organizar o fluxo e minimizar situações de perigo. As principais regras são:

  • Atravessar na faixa: sempre que houver uma faixa de pedestres próxima, o pedestre deve utilizá-la para atravessar a via.

  • Olhar para os dois lados: antes de iniciar a travessia, mesmo na faixa, é essencial se certificar de que os motoristas perceberam sua intenção e pararam.

  • Andar na calçada: a circulação deve ser feita exclusivamente nas calçadas ou passeios. A via é destinada aos veículos.

  • Onde não há calçada: em locais sem passeio, o pedestre deve caminhar na borda da pista, em fila única e no sentido contrário ao dos veículos, para conseguir ver e ser visto.

  • Respeitar o semáforo: aguardar o sinal verde para pedestres e nunca iniciar a travessia quando ele estiver vermelho ou piscando.

E se o pedestre não cumprir as regras?

Sim, o Código de Trânsito Brasileiro prevê multa para pedestres. O artigo 254 estabelece que atravessar fora da faixa, usar a via para fins não autorizados ou desobedecer à sinalização são infrações. A penalidade é de multa, conforme estabelecido no CTB. Embora a fiscalização e a aplicação dessas multas sejam raras na prática, a previsão legal reforça que a responsabilidade pela segurança no trânsito é de todos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

direitos-e-deveres-no-transito pedestres transito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay