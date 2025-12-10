7 dicas para ensinar noções de trânsito e segurança para as crianças

A morte de uma criança de dois anos em Santa Luzia, na Grande BH, acende um alerta urgente sobre a segurança no trânsito. O caso, que envolve uma adolescente ao volante, reforça a importância de educar os pequenos desde cedo sobre os perigos e as responsabilidades nas ruas. Ensinar essas noções pode evitar acidentes e proteger vidas.

Conversar de forma clara e usar situações do dia a dia são as melhores ferramentas. A educação para o trânsito começa em casa, com o exemplo dos pais e cuidadores. Atitudes simples, quando repetidas, se transformam em hábitos seguros para toda a vida.

Veja a seguir algumas dicas práticas para ensinar noções de segurança para as crianças dentro e fora de casa.

7 passos para a segurança das crianças no trânsito

Seja o exemplo sempre

As crianças aprendem observando os adultos. Por isso, sempre use a faixa de pedestres, olhe para os dois lados antes de atravessar e respeite os sinais de trânsito. Evite usar o celular enquanto caminha ou dirige, mostrando que a atenção é fundamental. A rua não é lugar de brincar

Estabeleça limites claros. Deixe explícito que brincadeiras com bola, patinete ou bicicleta devem acontecer em locais seguros, como parques, praças e quintais. A rua é para a passagem de veículos, e a calçada, para os pedestres. O embarque e desembarque seguros

Uma regra essencial é sempre entrar e sair do carro pelo lado da calçada. Essa prática simples impede que a criança desembarque diretamente na via, onde outros carros estão passando, reduzindo significativamente o risco de um atropelamento. Olhar, ouvir e atravessar

Ensine a regra básica de segurança: antes de atravessar, é preciso parar, olhar para a esquerda, para a direita e para a esquerda novamente. Explique também a importância de ouvir os sons do trânsito, como buzinas e motores, para identificar perigos. Entendendo as cores do semáforo

Transforme o aprendizado em algo lúdico. Use as cores do semáforo para ensinar comandos claros: vermelho significa 'pare e espere', amarelo é 'atenção, prepare-se' e verde indica 'pode atravessar com segurança, mas sempre olhando para os dois lados'. Caminhe de mãos dadas

Crianças pequenas, especialmente com menos de 10 anos, ainda não têm a percepção de distância e velocidade totalmente desenvolvida. Ao andar na rua, segure firme na mão delas para garantir que fiquem sempre ao seu lado e seguras. Roupas que ajudam a ver

Incentive o uso de roupas com cores claras e vibrantes, principalmente durante passeios à noite ou em dias de pouca visibilidade. Detalhes refletivos em mochilas e casacos também ajudam os motoristas a enxergarem os pequenos com mais facilidade.

