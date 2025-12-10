Assine
7 dicas para ensinar noções de trânsito e segurança para as crianças

Pequenos cuidados dentro e fora de casa podem evitar acidentes graves e ensinar responsabilidade desde cedo; veja como proteger os pequenos

JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
10/12/2025 15:45

A importância do exemplo dos pais e da educação infantil para a segurança no trânsito, tema crucial após recentes acidentes. crédito: &lt;a href=&quot;https://br.freepik.com/fotos-gratis/conceito-de-educacao-de-volta-a-escola-com-garotas-alunos-do-ensino-fundamental-carregando-mochilas-para-ir-para-a-aula_9045840.htm#fromView=search&amp;page=1&amp;position=5&amp;uuid=2955b25a-6aff-40a2-aa3f-0c065a2f43d7&amp;query=+seguran%C3%A7a+das+crian%C3%A7as+no+tr%C3%A2nsito&quot;&gt;Imagem de pvproductions no Freepik&lt;/a&gt;

A morte de uma criança de dois anos em Santa Luzia, na Grande BH, acende um alerta urgente sobre a segurança no trânsito. O caso, que envolve uma adolescente ao volante, reforça a importância de educar os pequenos desde cedo sobre os perigos e as responsabilidades nas ruas. Ensinar essas noções pode evitar acidentes e proteger vidas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Conversar de forma clara e usar situações do dia a dia são as melhores ferramentas. A educação para o trânsito começa em casa, com o exemplo dos pais e cuidadores. Atitudes simples, quando repetidas, se transformam em hábitos seguros para toda a vida.

Veja a seguir algumas dicas práticas para ensinar noções de segurança para as crianças dentro e fora de casa.

7 passos para a segurança das crianças no trânsito

  1. Seja o exemplo sempre
    As crianças aprendem observando os adultos. Por isso, sempre use a faixa de pedestres, olhe para os dois lados antes de atravessar e respeite os sinais de trânsito. Evite usar o celular enquanto caminha ou dirige, mostrando que a atenção é fundamental.

  2. A rua não é lugar de brincar
    Estabeleça limites claros. Deixe explícito que brincadeiras com bola, patinete ou bicicleta devem acontecer em locais seguros, como parques, praças e quintais. A rua é para a passagem de veículos, e a calçada, para os pedestres.

  3. O embarque e desembarque seguros
    Uma regra essencial é sempre entrar e sair do carro pelo lado da calçada. Essa prática simples impede que a criança desembarque diretamente na via, onde outros carros estão passando, reduzindo significativamente o risco de um atropelamento.

  4. Olhar, ouvir e atravessar
    Ensine a regra básica de segurança: antes de atravessar, é preciso parar, olhar para a esquerda, para a direita e para a esquerda novamente. Explique também a importância de ouvir os sons do trânsito, como buzinas e motores, para identificar perigos.

  5. Entendendo as cores do semáforo
    Transforme o aprendizado em algo lúdico. Use as cores do semáforo para ensinar comandos claros: vermelho significa 'pare e espere', amarelo é 'atenção, prepare-se' e verde indica 'pode atravessar com segurança, mas sempre olhando para os dois lados'.

  6. Caminhe de mãos dadas
    Crianças pequenas, especialmente com menos de 10 anos, ainda não têm a percepção de distância e velocidade totalmente desenvolvida. Ao andar na rua, segure firme na mão delas para garantir que fiquem sempre ao seu lado e seguras.

  7. Roupas que ajudam a ver
    Incentive o uso de roupas com cores claras e vibrantes, principalmente durante passeios à noite ou em dias de pouca visibilidade. Detalhes refletivos em mochilas e casacos também ajudam os motoristas a enxergarem os pequenos com mais facilidade.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

