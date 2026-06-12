Telhado à prova de granizo: 7 materiais para proteger sua casa
De telhas de concreto a opções metálicas, conheça as soluções mais resistentes e eficientes para evitar prejuízos durante tempestades com granizo
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Com os recentes alertas de tempestades com granizo emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para diversas cidades de Minas Gerais, acende-se um sinal de preocupação para muitos moradores. Danos em veículos e, principalmente, em telhados são comuns nesses eventos, gerando prejuízos inesperados e a necessidade de reparos urgentes.
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Para quem está construindo, reformando ou simplesmente busca se prevenir, a escolha do material de cobertura é fundamental. Um telhado resistente pode ser a diferença entre um susto e um grande conserto. A boa notícia é que o mercado oferece diversas opções capazes de suportar o impacto das pedras de gelo com mais eficiência.
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Cada material possui características próprias de durabilidade, custo e instalação. Analisar as opções ajuda a tomar uma decisão mais segura para proteger seu imóvel.
1. Telhas de concreto: conhecidas pela alta durabilidade e peso, são uma das opções mais seguras contra impactos. A espessura do material ajuda a dissipar a força do granizo, reduzindo significativamente o risco de quebras ou trincas.
2. Telhas metálicas: aço galvanizado, galvalume ou alumínio oferecem excelente resistência à perfuração. Embora possam amassar com pedras de gelo maiores, raramente quebram, mantendo a estrutura da casa protegida e sem goteiras.
3. Telhas de fibrocimento: as versões atuais, produzidas sem amianto, contam com tecnologia que garante maior flexibilidade e resistência. Elas suportam impactos moderados e são mais leves que as de concreto, exigindo menos da estrutura do telhado.
4. Telhas de cerâmica (prensadas): embora tradicionais, nem todos os modelos são iguais. As telhas prensadas e de alta qualidade possuem maior densidade, o que as torna mais resistentes a choques mecânicos, incluindo o granizo. Modelos esmaltados também agregam uma camada extra de proteção.
5. Telhas asfálticas: este tipo de cobertura tem uma camada de grânulos minerais que protege a base asfáltica. Sua flexibilidade ajuda a absorver o impacto do gelo, evitando rachaduras. É um sistema muito usado em países com ocorrência frequente de granizo.
6. Telhas de ardósia: por ser uma rocha natural, a ardósia é extremamente densa e resistente. É uma das soluções mais duradouras e eficazes contra o granizo, apesar do custo mais elevado e da necessidade de uma estrutura de telhado reforçada para suportar seu peso.
7. Telhas sanduíche: compostas por duas chapas metálicas com um isolante térmico e acústico no meio, como o poliestireno (EPS) ou poliuretano (PU). Essa estrutura confere uma resistência superior a impactos, além de ser uma excelente opção para conforto térmico dentro de casa.
A importância da manutenção preventiva
Independentemente do material escolhido, a manutenção regular do telhado é crucial. Inspecionar calhas, verificar a fixação das telhas e realizar pequenos reparos antes dos períodos de chuvas intensas pode evitar danos maiores e garantir a eficácia da cobertura contra o granizo.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.