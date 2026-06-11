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Acidente de moto: quais os equipamentos realmente podem salvar vidas

Além do capacete, conheça os itens de proteção essenciais que todo motociclista deveria usar

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
11/06/2026 08:58

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Acidente de moto: quais os equipamentos realmente podem salvar vidas
A escolha de equipamentos de proteção vai além do capacete e é fundamental para a segurança em duas rodas em qualquer percurso. crédito: Pexels/ Ikbal Alahmad

A segurança de um motociclista vai muito além do capacete. Embora seja o único equipamento de uso obrigatório por lei e fundamental para a proteção, ele é apenas o ponto de partida para evitar uma tragédia no trânsito.

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Circular sobre duas rodas expõe o corpo a riscos que motoristas de carro não enfrentam. Em uma colisão ou queda, o próprio motociclista se torna o para-choque. Por isso, investir em equipamentos de proteção individual (EPIs) é uma decisão que salva vidas, minimizando fraturas e lesões graves.

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Muitos itens que parecem opcionais são, na verdade, essenciais para garantir uma pilotagem mais segura. Conheça os equipamentos que, junto ao capacete, formam a barreira de proteção indispensável para qualquer trajeto.

Jaquetas com proteções

As jaquetas desenvolvidas para motociclistas não servem apenas para proteger do frio. Elas são fabricadas com materiais resistentes à abrasão, como couro ou cordura, e contam com protetores internos rígidos nos ombros, cotovelos e costas. Em uma queda, elas evitam o contato direto da pele com o asfalto e absorvem parte do impacto.

Luvas adequadas

O primeiro instinto em uma queda é apoiar as mãos no chão. Luvas apropriadas, com reforços na palma e proteções nas articulações dos dedos, evitam escoriações profundas e possíveis fraturas. Elas também melhoram a aderência ao guidão, proporcionando mais firmeza e controle durante a pilotagem.

Calças e calçados corretos

Calças jeans comuns oferecem pouquíssima resistência ao atrito com o asfalto e podem se rasgar em segundos. O ideal é usar calças próprias para motociclismo, que possuem reforços em kevlar ou outros tecidos resistentes. Nos pés, o uso de tênis é desaconselhado, pois podem sair facilmente. Botas de cano alto protegem os tornozelos de torções e impactos.

Protetor de coluna

Muitas vezes negligenciado, o protetor de coluna é um dos itens mais importantes. Ele pode ser integrado à jaqueta ou comprado separadamente. Sua função é absorver e distribuir a força de um impacto na região das costas, reduzindo drasticamente o risco de lesões graves na medula espinhal, que podem levar a consequências permanentes.

Visibilidade é fundamental

Além dos equipamentos de impacto, ser visto pelos outros motoristas é uma forma de proteção passiva. Roupas de cores claras ou vibrantes e o uso de faixas refletivas na jaqueta, no capacete ou na própria moto aumentam a visibilidade do motociclista, especialmente à noite ou em condições de chuva e neblina.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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