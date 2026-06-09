Guia da aposentadoria por idade: quem tem direito e como solicitar
Com as constantes mudanças nas regras, veja o que é preciso para se aposentar por idade hoje no INSS; confira a idade mínima e o tempo de contribuição
compartilheSIGA
A aposentadoria por idade é um dos benefícios mais procurados no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e entender as regras atuais é fundamental para planejar o futuro. Após a Reforma da Previdência de 2019, os critérios foram alterados, principalmente para as mulheres, exigindo atenção de quem está próximo de se aposentar.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Para ter direito ao benefício, é preciso cumprir requisitos de idade mínima e tempo de contribuição. As regras variam entre homens e mulheres, sendo que para eles as condições se mantiveram mais estáveis ao longo dos anos. Já para elas, uma regra de transição alterou a idade necessária de forma progressiva.
Leia Mais
Calculadora na mão: veja se você já pode se aposentar em 2026
Como planejar sua aposentadoria pelo INSS em 2026: um guia completo
INSS tem novas regras para aposentadoria a partir de hoje (1/1)
Quais são os requisitos atuais?
As exigências para solicitar a aposentadoria por idade urbana estão consolidadas desde 2023. É importante verificar se você se enquadra nos critérios antes de iniciar o pedido junto ao INSS. A contagem do tempo de contribuição pode ser conferida diretamente no extrato do Cnis (Cadastro Nacional de Informações Sociais), disponível no portal Meu INSS.
Confira as regras vigentes:
Mulheres: precisam ter no mínimo 62 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição.
Homens: devem ter completado 65 anos de idade e possuir 15 anos de tempo de contribuição (para quem já contribuía antes de 13/11/2019) ou 20 anos de contribuição (para quem começou a contribuir após essa data).
A regra de transição para as mulheres
Antes da reforma de 2019, a idade mínima para as mulheres se aposentarem era de 60 anos. A nova legislação estabeleceu um aumento gradual de seis meses a cada ano, até atingir o patamar atual. Desde 2023, a idade mínima está estabilizada em 62 anos. Este continua sendo o requisito de idade para o público feminino.
Como solicitar a aposentadoria por idade
O pedido do benefício é feito de forma totalmente digital, através do portal ou aplicativo Meu INSS, sem a necessidade de ir a uma agência física. O sistema é intuitivo e guia o usuário em todas as etapas do processo.
Siga o passo a passo para fazer sua solicitação:
Acesse o site ou aplicativo Meu INSS.
Faça login com sua conta Gov.br.
Na barra de busca, digite "Pedir Aposentadoria".
Escolha a opção "Aposentadoria por Idade Urbana".
O sistema pedirá para você atualizar seus dados de contato. Confira e avance.
Responda às perguntas feitas pelo sistema para confirmar seu direito.
Anexe documentos se for solicitado, como identidade e comprovante de residência.
Conclua o pedido e anote o número do protocolo para acompanhar o andamento.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.