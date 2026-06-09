Guia da aposentadoria por idade: quem tem direito e como solicitar

A aposentadoria por idade é um dos benefícios mais procurados no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e entender as regras atuais é fundamental para planejar o futuro. Após a Reforma da Previdência de 2019, os critérios foram alterados, principalmente para as mulheres, exigindo atenção de quem está próximo de se aposentar.

Para ter direito ao benefício, é preciso cumprir requisitos de idade mínima e tempo de contribuição. As regras variam entre homens e mulheres, sendo que para eles as condições se mantiveram mais estáveis ao longo dos anos. Já para elas, uma regra de transição alterou a idade necessária de forma progressiva.

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Quais são os requisitos atuais?

As exigências para solicitar a aposentadoria por idade urbana estão consolidadas desde 2023. É importante verificar se você se enquadra nos critérios antes de iniciar o pedido junto ao INSS. A contagem do tempo de contribuição pode ser conferida diretamente no extrato do Cnis (Cadastro Nacional de Informações Sociais), disponível no portal Meu INSS.

Confira as regras vigentes:

Mulheres: precisam ter no mínimo 62 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição.

Homens: devem ter completado 65 anos de idade e possuir 15 anos de tempo de contribuição (para quem já contribuía antes de 13/11/2019) ou 20 anos de contribuição (para quem começou a contribuir após essa data).

A regra de transição para as mulheres

Antes da reforma de 2019, a idade mínima para as mulheres se aposentarem era de 60 anos. A nova legislação estabeleceu um aumento gradual de seis meses a cada ano, até atingir o patamar atual. Desde 2023, a idade mínima está estabilizada em 62 anos. Este continua sendo o requisito de idade para o público feminino.

Como solicitar a aposentadoria por idade

O pedido do benefício é feito de forma totalmente digital, através do portal ou aplicativo Meu INSS, sem a necessidade de ir a uma agência física. O sistema é intuitivo e guia o usuário em todas as etapas do processo.

Siga o passo a passo para fazer sua solicitação:

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS. Faça login com sua conta Gov.br. Na barra de busca, digite "Pedir Aposentadoria". Escolha a opção "Aposentadoria por Idade Urbana". O sistema pedirá para você atualizar seus dados de contato. Confira e avance. Responda às perguntas feitas pelo sistema para confirmar seu direito. Anexe documentos se for solicitado, como identidade e comprovante de residência. Conclua o pedido e anote o número do protocolo para acompanhar o andamento. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.