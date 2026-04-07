Calculadora na mão: veja se você já pode se aposentar em 2026

Aqueles que estão planejando sua aposentadoria precisam se atentar às mudanças nas regras em 2026, consequentes da Reforma da Previdência, aprovada em 2019. Nessa transição, a idade mínima e a pontuação necessárias para se aposentar pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aumentaram, impactando diretamente o cálculo de quem está no mercado de trabalho.

As alterações anuais visam ajustar gradualmente o sistema previdenciário. Para muitos trabalhadores, entender qual regra se aplica ao seu caso é o principal desafio. Por isso, conhecer os novos requisitos é fundamental para organizar a saída do mercado de trabalho com segurança financeira.

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O que muda na aposentadoria em 2026?

Duas das principais regras de transição terão novos requisitos a partir de janeiro de 2026. A primeira é a da idade mínima progressiva, que exige um tempo de contribuição fixo, mas aumenta a idade a cada ano. A segunda é o sistema de pontos, que soma a idade ao tempo de contribuição.

Veja como ficam os critérios em cada uma delas:

Idade mínima progressiva: para mulheres, a idade muda para 59 anos e 6 meses, mantendo a exigência de 30 anos de contribuição. Para os homens, a idade mínima vai para 64 anos e 6 meses, com 35 anos de contribuição.

Sistema de pontos: a pontuação necessária aumenta. Mulheres precisarão somar 93 pontos (idade + tempo de contribuição), enquanto homens deverão alcançar 103 pontos.

Pedágio de 100% continua como opção

Outra alternativa que permanece válida é a regra do pedágio de 100%. Nesse modelo, o trabalhador precisa cumprir uma idade mínima e contribuir pelo dobro do tempo que faltava para se aposentar na data da reforma da Previdência, em novembro de 2019.

Os requisitos para essa modalidade são:

Mulheres: idade mínima de 57 anos e 30 anos de contribuição.

Homens: idade mínima de 60 anos e 35 anos de contribuição.

O grande atrativo dessa regra é a possibilidade de receber 100% da média de todos os salários de contribuição, sem a aplicação de um redutor. Para quem estava muito perto de se aposentar em 2019, pode ser a opção mais vantajosa.

Diante de tantas variáveis, o planejamento se torna essencial. Verificar o extrato de contribuições (CNIS) e simular os cenários ajuda a identificar a regra mais benéfica para o seu perfil. Manter a documentação em dia e usar simuladores oficiais, como o do "Meu INSS", disponível tanto no site quanto no aplicativo, contribui para evitar surpresas no futuro.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.