A exposição da infidelidade nas redes sociais pode gerar processo?

A frequência com que casos de exposição de infidelidade viralizam nas redes sociais acendeu um alerta importante sobre os limites da exposição na internet. Embora a traição não seja mais considerada crime no Brasil desde 2005, quando a Lei nº 11.106 revogou o artigo correspondente no Código Penal, a forma como essa informação é divulgada pode, sim, gerar processos judiciais por danos morais e até mesmo configurar crimes contra a honra.

O ato de expor publicamente uma pessoa, mesmo que a acusação de infidelidade seja verdadeira, fere direitos garantidos pela Constituição, como o direito à imagem, à honra e à privacidade. A Justiça entende que a exposição vexatória extrapola o direito à liberdade de expressão e causa um prejuízo que pode ser indenizado financeiramente.

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A pessoa exposta pode entrar com uma ação cível pedindo uma compensação por danos morais. O valor da indenização varia conforme o alcance da publicação, o dano causado à reputação da vítima e a capacidade financeira de quem publicou o conteúdo. Em casos de grande repercussão, as cifras podem ser significativas.

Quais são as consequências legais?

Além da esfera cível, a exposição de uma traição pode levar a implicações criminais. Dependendo do conteúdo e da forma como a mensagem é compartilhada, a pessoa que faz a postagem pode responder por diferentes crimes contra a honra. Entenda a diferença:

Difamação: ocorre ao imputar um fato ofensivo à reputação de alguém perante terceiros. Diferente da calúnia, não precisa envolver um crime, mas sim fatos que mancham a honra objetiva da pessoa.

Injúria: é o ato de ofender a dignidade da pessoa, com xingamentos e palavras de baixo calão, por exemplo. Geralmente, as exposições vêm acompanhadas deste tipo de ofensa.

Calúnia: acontece quando alguém é falsamente acusado de ter cometido um crime. Embora menos comum neste contexto, pode ocorrer se a exposição incluir acusações falsas de atos criminosos.

É fundamental destacar que a responsabilidade não se limita a quem cria a postagem original. Quem compartilha, comenta ou ajuda a disseminar o conteúdo também pode ser responsabilizado judicialmente, pois contribui para a ampliação do dano à imagem da pessoa exposta.

O caminho mais seguro para quem descobre uma traição e deseja buscar reparação é a via judicial. As provas da infidelidade podem ser usadas em um processo de divórcio ou de dissolução de união estável, por exemplo, mas dentro dos limites do processo, sem exposição pública. A internet pode parecer um tribunal sem regras, mas as leis do mundo real se aplicam plenamente ao ambiente digital.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.