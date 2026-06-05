Seu CPF está seguro? Guia para proteger seus dados e evitar golpes

O seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) é muito mais do que um simples número; é a chave para sua vida financeira e digital. A frequente solicitação do documento em farmácias e comércios acende um alerta sobre a privacidade de dados, pois com ele em mãos, criminosos podem abrir contas, solicitar cartões de crédito e até fazer empréstimos em seu nome.

Saber se seus dados foram expostos em algum vazamento é o primeiro passo para se proteger. Felizmente, existem ferramentas gratuitas e confiáveis para essa verificação. A principal delas é o Registrato, um sistema do Banco Central que permite consultar gratuitamente informações sobre empréstimos, contas e chaves Pix vinculadas ao seu CPF. Para acessar o sistema, é necessário ter uma conta Gov.br com nível de segurança prata ou ouro.

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Outra ferramenta útil é o serviço de monitoramento da Serasa. A empresa oferece uma funcionalidade, com versões gratuita e paga, que avisa o consumidor sempre que seu CPF é consultado por alguma empresa ou quando há uma nova dívida registrada. Essa verificação periódica ajuda a identificar atividades suspeitas rapidamente.

Como fortalecer a segurança do seu CPF

A proteção dos seus dados começa com hábitos simples no dia a dia. Evite fornecer seu CPF em cadastros desnecessários, especialmente em lojas físicas ou sites que não parecem confiáveis. Questione sempre o motivo da solicitação e avalie se vale a pena compartilhar a informação.

Reforce também sua segurança online. Utilize senhas fortes e únicas para cada serviço, combinando letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos. Ative a verificação em duas etapas em todas as contas possíveis, como e-mail, redes sociais e aplicativos bancários. Essa camada extra de segurança impede o acesso mesmo que sua senha seja descoberta.

Meu CPF foi usado em uma fraude, o que fazer?

Se você descobriu que foi vítima de um golpe, a agilidade é fundamental para minimizar os prejuízos. A primeira medida é registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.), que pode ser feito online no portal da Delegacia Eletrônica do seu estado. O documento é essencial para contestar cobranças e comprovar a fraude.

Em seguida, entre em contato com os bancos e as empresas onde a fraude ocorreu para bloquear as transações e solicitar o cancelamento de compras ou contas indevidas. Comunique também os birôs de crédito, como Serasa e SPC Brasil, para alertar sobre o ocorrido e evitar que seu nome seja negativado injustamente.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.