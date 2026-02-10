Seu CPF vazou? Veja como consultar no site do Banco Central

Golpes envolvendo o CPF das pessoas para abrir contas bancárias ou contratar empréstimos estão cada vez mais comuns. Para dar mais segurança, o Banco Central oferece uma ferramenta online e gratuita, o Registrato, que permite que os cidadãos verifiquem se seus dados foram vinculados a produtos financeiros sem autorização.

A consulta é simples e rápida, mas exige uma conta no portal Gov.br de nível prata ou ouro, que garante maior segurança na identificação do usuário. A plataforma reúne dados sobre todas as contas correntes, poupanças, investimentos e linhas de crédito em seu nome.

Além disso, também é possível visualizar chaves Pix cadastradas, operações de câmbio e consultar valores a receber de instituições financeiras.

Como consultar seu CPF no Registrato

O acesso ao sistema é feito exclusivamente pelo site do Banco Central. A consulta gera um relatório completo que pode ser salvo ou impresso. Veja o passo a passo para fazer a verificação:

Acesse o site oficial do Registrato e clique em "Entrar no Registrato". Faça o login com sua conta Gov.br. A plataforma exige que o nível da sua conta seja prata ou ouro para liberar o acesso. Após entrar, aceite o termo de ciência e responsabilidade para prosseguir. No menu principal, escolha o tipo de relatório que deseja consultar. A opção mais procurada é a "Relatórios de Contas e Relacionamentos em Bancos (CCS)", que mostra todas as contas e investimentos vinculados ao seu CPF. Gere o relatório. O sistema pode levar alguns minutos para compilar as informações e apresentar o documento completo para visualização.

Ao analisar o relatório, que é atualizado mensalmente pelas instituições, verifique se todas as contas, empréstimos ou financiamentos listados são de seu conhecimento. Caso encontre alguma informação suspeita, como uma conta que você não abriu ou um empréstimo que não contratou, entre em contato imediatamente com a instituição financeira responsável para solicitar o cancelamento e esclarecimentos.

Outro passo importante é registrar um Boletim de Ocorrência, que pode ser feito online na maioria dos estados. O documento oficializa a fraude e protege o consumidor de futuras cobranças indevidas relacionadas àquela operação. Monitorar seu CPF em serviços de proteção ao crédito também ajuda a identificar movimentações suspeitas rapidamente.

