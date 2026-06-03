5 dicas de organização para não atrasar mais seu Imposto de Renda
Com o prazo de 2026 encerrado no fim de maio, este é o momento ideal para começar a se organizar para o próximo ano; veja como usar aplicativos e planilhas ao longo do ano
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O prazo final para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 encerrou em 29 de maio, e agora é o momento ideal para evitar a correria no próximo ano. Para não enfrentar estresse e multas na declaração de 2027, o segredo é começar a se organizar desde já. Adotar pequenos hábitos ao longo dos próximos meses pode transformar a obrigação fiscal em uma tarefa muito mais tranquila.
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Atenção: Quem perdeu o prazo de 29 de maio de 2026 deve entregar a declaração o quanto antes para reduzir a multa, que parte de R$ 165,74 e pode chegar a 20% do imposto devido.
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A preparação antecipada, começando logo após o encerramento do prazo, não só garante tranquilidade para o próximo ano, mas também ajuda a identificar todas as deduções possíveis desde o início. Isso pode resultar em uma restituição maior ou em menos imposto a pagar em 2027. Junho é o mês perfeito para estabelecer novos hábitos de organização fiscal.
A seguir, veja cinco dicas práticas para se organizar durante 2026 e chegar preparado para a declaração de 2027.
Crie uma pasta exclusiva
Seja uma pasta física ou um diretório no computador, ter um local único para todos os documentos fiscais é o primeiro passo. Guarde ali todos os informes de rendimentos, recibos médicos, despesas com educação e comprovantes de aluguel. Essa centralização evita a busca desesperada por papéis e arquivos na última hora.
Use a tecnologia a seu favor
Aplicativos de scanner no celular permitem digitalizar recibos e notas fiscais instantaneamente. Serviços de armazenamento em nuvem, como Google Drive ou OneDrive, garantem que os arquivos fiquem seguros e acessíveis de qualquer lugar. Crie subpastas por categoria, como “Saúde” e “Educação”, para facilitar a consulta posterior.
Estabeleça uma rotina mensal
Não deixe tudo para o último momento. Reserve 30 minutos no início de cada mês para organizar os documentos do período anterior. Digitalize o que for necessário, guarde os papéis na pasta designada e atualize sua planilha de controle. Esse hábito simples impede o acúmulo de informações e torna o processo de declaração mais rápido. Comece hoje mesmo: reserve 30 minutos ainda em junho para criar sua estrutura de organização.
Saiba o que precisa guardar
É fundamental conhecer os documentos necessários para a declaração. A lista básica inclui:
Informes de rendimentos de salários, aposentadorias e aluguéis.
Recibos de despesas médicas, odontológicas e com educação.
Comprovantes de compra e venda de bens, como imóveis e veículos.
Documentos de dívidas e ônus.
Comprovantes de doações incentivadas.
Separe as finanças pessoais das profissionais
Para autônomos e profissionais liberais, misturar as contas é um erro comum que complica a declaração. Mantenha contas bancárias e cartões de crédito separados para despesas pessoais e de trabalho. Isso simplifica o controle do fluxo de caixa e o preenchimento do Carnê-Leão, quando necessário, além de facilitar a identificação de despesas dedutíveis da atividade profissional.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.