Imposto de Renda: como declarar na reta final e fugir da multa salgada

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 (ano-base 2025) está na reta final e termina no dia 29 de maio. Segundo dados recentes da Receita Federal, cerca de 18,4 milhões dos 44 milhões de contribuintes esperados ainda não enviaram o documento. Se você faz parte desse grupo, não há motivo para pânico, mas é preciso agir rápido para evitar problemas com o Fisco.

Quem perde o prazo está sujeito a uma multa de 1% ao mês sobre o valor do imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do total. Mesmo quem não tem imposto a pagar, mas é obrigado a declarar, paga a multa mínima se entregar fora do prazo.

Leia Mais

Dicas para não errar na última hora

Organize os documentos: Reúna informes de rendimentos, recibos de despesas médicas e de educação, comprovantes de aluguel e documentos de bens e direitos. A falta de um documento pode levar a erros e atrasos.

Use a declaração pré-preenchida: Uma das principais ferramentas para evitar erros, a declaração pré-preenchida já vem com diversas informações importadas da base de dados da Receita. Ela reduz o risco de digitação e omissões, além de oferecer alertas automáticos. Acesse pelo portal e-CAC no site oficial gov.br/receitafederal.

Atenção aos detalhes: Confira se todos os dependentes e suas fontes de renda foram incluídos. Erros em CPFs de dependentes ou de fontes pagadoras são comuns e levam à malha fina.

Escolha o modelo certo: Analise se o modelo simplificado (com desconto padrão de 20%) ou o completo (com deduções legais) é mais vantajoso para o seu caso. O próprio programa da Receita indica a melhor opção.

Cometi um erro, e agora?

Caso perceba um erro após o envio, a solução é fazer uma declaração retificadora. Ela substitui integralmente a declaração original e pode ser enviada a qualquer momento pelo mesmo programa, desde que a declaração não esteja sob procedimento de fiscalização.

Restituição e Prazos

Para 2026, a Receita Federal organizou o pagamento das restituições em quatro lotes, começando no próprio dia 29 de maio para os grupos prioritários. As datas são: 29/05, 30/06, 31/07 e 31/08. Quanto antes declarar corretamente, mais cedo você pode receber sua restituição, caso tenha direito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.