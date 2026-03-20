Checklist do Imposto de Renda: quais documentos são necessários?

Com o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 começando na próxima segunda-feira (23/3) e seguindo até 29 de maio, a organização prévia pode evitar a correria de última hora.

Os contribuintes já podem adiantar a separação dos documentos essenciais para preencher o formulário sem erros e garantir todas as deduções possíveis, pois a Receita Federal já liberou o programa para download. Quem entrega a declaração mais cedo, sem erros, tem maiores chances de receber a restituição nos primeiros lotes.

Antes de focar nos números, reúna os documentos pessoais básicos. Será necessário ter em mãos o número do CPF de todos os dependentes, independentemente da idade. Também é importante ter o comprovante de atividade profissional e os dados da conta bancária para receber a restituição, caso tenha direito a ela.

Leia Mais

O próximo passo é juntar todos os informes de rendimentos. Este é o coração da declaração e a parte que exige mais atenção para não omitir nenhuma fonte de renda recebida ao longo de 2025. A falta de um desses comprovantes é um dos principais motivos que levam os contribuintes à malha fina.

Documentos de rendimentos

Informes de rendimentos de todas as fontes pagadoras: salários, pró-labore, aposentadoria e aluguéis.

Informes de instituições financeiras: bancos e corretoras, detalhando saldos em contas, poupança e investimentos em 31 de dezembro de 2025.

Comprovantes de recebimento de aluguéis de imóveis ou pensão alimentícia.

Informações sobre doações, heranças ou prêmios recebidos no ano.

Relatório de compra e venda de ações na bolsa de valores, incluindo a apuração mensal do imposto.

Comprovantes de rendimentos de aplicações financeiras, como fundos de investimento.

Comprovantes de despesas e bens

Para aproveitar as deduções legais e reduzir o valor do imposto a pagar ou aumentar a restituição, tenha em mãos os comprovantes de todos os gastos dedutíveis. Além disso, é obrigatório declarar bens e direitos adquiridos ou vendidos durante o ano.

Recibos e notas fiscais de despesas médicas: consultas, exames, planos de saúde, tratamentos odontológicos e psicológicos.

Comprovantes de despesas com educação: mensalidades de ensino infantil, fundamental, médio, superior ou técnico.

Documentos de compra e venda de bens: imóveis e veículos, com dados do comprador, vendedor e valores da transação.

Comprovantes de pagamento de pensão alimentícia judicial, com o CPF do beneficiário.

Recibos de aluguéis pagos ao longo do ano.

Comprovantes de doações para instituições autorizadas pelo governo.

Informes de contribuição para planos de previdência privada do tipo PGBL. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.