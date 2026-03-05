Como organizar a papelada do Imposto de Renda sem estresse e ansiedade

A simples menção do Imposto de Renda já causa arrepios em muitas pessoas, mas a verdade é que o processo de declaração não precisa ser um pesadelo. Com um pouco de organização, é possível reunir todos os documentos necessários sem estresse e se preparar para o período de entrega, que em 2026 está previsto para começar em 16 de março e se estender até 29 de maio. Essa organização evita a correria de última hora que pode levar a erros e problemas com a Receita Federal.

O segredo para uma declaração tranquila começa muito antes do prazo final. Adotar o hábito de guardar os comprovantes ao longo do ano é a melhor estratégia, especialmente porque empresas e bancos têm até o fim de fevereiro para disponibilizar os informes de rendimentos. Uma dica prática é criar um local único para armazenar tudo, seja uma pasta física ou um arquivo digital no computador. Digitalizar os documentos em papel assim que os recebe também facilita o acesso e evita perdas.

Outro passo importante é usar a declaração do ano anterior como um guia. Ela serve como um mapa para lembrar quais fontes de renda, bens e despesas foram declarados, garantindo que nada seja esquecido. Além disso, vale a pena considerar o uso da declaração pré-preenchida, recurso que já foi utilizado por mais de 50% dos contribuintes e que, além de facilitar o preenchimento ao importar dados direto da base da Receita, também garante prioridade no recebimento da restituição.

Checklist essencial de documentos

Para facilitar o processo, ter uma lista clara do que é preciso separar faz toda a diferença. Embora os documentos variem conforme o perfil de cada contribuinte, alguns são essenciais para a maioria das pessoas. Confira os principais itens que você já pode começar a organizar:

Informes de rendimentos: fornecidos por empresas, bancos, corretoras de investimentos e pelo INSS, no caso de aposentados e pensionistas.

Comprovantes de despesas dedutíveis: recibos e notas fiscais de gastos com educação e saúde (médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, exames e planos de saúde). Vale lembrar que desde 1º de janeiro de 2025, o sistema "Receita Saúde" se tornou obrigatório para profissionais da saúde, o que facilita o cruzamento de dados.

Documentos de bens e direitos: escrituras de imóveis, documentos de veículos, extratos de consórcios e outros comprovantes de aquisição ou venda de bens.

Informações sobre dívidas e ônus: documentos que comprovem dívidas contraídas no ano anterior, como financiamentos imobiliários e empréstimos, cujos valores superem o limite de obrigatoriedade estabelecido pela Receita Federal.

Rendimentos variáveis: notas de corretagem e extratos de operações na bolsa de valores, como compra e venda de ações.

Dados dos dependentes: nome completo, data de nascimento e CPF de todos os dependentes, além dos comprovantes de suas respectivas despesas e rendimentos.

Comprovantes de pagamentos e doações: recibos de pagamento de aluguel, pensão alimentícia, previdência privada e doações realizadas.

Após a entrega, lembre-se de guardar todos os documentos e o recibo da declaração por, no mínimo, cinco anos. Esse é o prazo que a Receita Federal tem para questionar as informações apresentadas.

