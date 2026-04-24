Vídeo de parto em SC viraliza com cena que ninguém esperava ver

O vídeo de um pai desmaiando no parto ganhou quase 17 milhões de visualizações nas redes sociais nos últimos dias. O episódio aconteceu em 18 de abril, em Criciúma, Santa Catarina, durante o nascimento da segunda filha de Maicon Pedroso, e foi registrado por fotógrafas profissionais.

Nas imagens, logo após o nascimento da bebê, Maicon perde as forças e precisa de apoio da equipe médica. Uma profissional abana seu rosto enquanto ele está no chão; outros dois membros da equipe elevam suas pernas para estimular a circulação. A cena é recebida com bom-humor por quem estava na sala. O vídeo ainda mostra o primeiro contato da mãe com a recém-nascida.

A gravação foi publicada no perfil da Matre Fotografia e acumula quase 1 milhão de curtidas e mais de 39 mil comentários. As fotógrafas responsáveis pelo registro, Patrícia Vogel e Viviane Borges, afirmaram que a agenda ficou lotada depois que o vídeo viralizou.

Nos comentários, o humor tomou conta. "Ainda bem que reservei a minha vaga antes da fama internacional", escreveu uma seguidora. Outra brincou sobre o planejamento necessário para contratar as fotógrafas: "Tenho que fazer as contas para engravidar exatamente 39 semanas antes da próxima data disponível".

Relatos de situações parecidas também apareceram. "No meu parto eu estava sendo cortada e meu marido me pediu ajuda porque estava passando mal", contou uma usuária. Outra disse ter se confundido com a cena ao assistir: "Eu pensei: o médico desmaiou? Quem vai assumir a cirurgia? Era o pai da criança".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma terceira ainda sugeriu, em tom de brincadeira, ampliar a equipe presente nos partos: "Vamos ter que aumentar a equipe: agora também um enfermeiro para cuidar do pai".