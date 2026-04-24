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TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Homem suspeito de incendiar ex-companheira se entrega à Polícia

Homem era procurado por atear fogo em Fabrícia Dias, de 30 anos, em Nova Iguaçu

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ES
Eduarda Soares
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Eduarda Soares
Repórter
24/04/2026 11:07

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Homem suspeito de incendiar ex-companheira se entrega em Nova Iguaçu
Homem suspeito de incendiar ex-companheira se entrega em Nova Iguaçu crédito: Tupi

Fabrícia Dias, de 30 anos, segue internada em estado grave no Hospital Geral de Nova Iguaçu (RJ) vítima de queimaduras de segundo grau. Jefferson Silva, apontado como o principal acusado do crime, entregou-se na 58ª DP (Posse) nessa quinta-feira (23/4).

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Fabrícia teve o corpo incendiado pelo ex-companheiro, que não aceitou a decisão dela de colocar um ponto final na relação. Jefferson já era considerado foragido, uma vez que a Justiça havia expedido um mandado de prisão preventiva contra ele por tentativa de feminicídio.

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O ataque aconteceu na terça-feira (21/4), no bairro Três Fontes. Segundo os levantamentos policiais, Jefferson usou álcool para atingir a vítima logo após descobrir que ela pretendia se separar. Ele fugiu após a agressão.

Relacionamento de uma década terminou em violência

O histórico do casal aponta para uma união de longo prazo, que completou dez anos no início deste ano. Fabrícia chegou a compartilhar fotos nas redes celebrando o pedido de casamento e outros momentos do casal.

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Jefferson está sob custódia e deve ser encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça para responder pela tentativa de assassinato.

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