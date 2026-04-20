Os 5 edifícios mais altos e icônicos de Belo Horizonte; conheça

Belo Horizonte é uma cidade cuja história pode ser contada por meio de sua arquitetura. Seus edifícios mais altos não são apenas estruturas de concreto e aço, mas marcos que testemunham o crescimento e as transformações da capital mineira. Conhecer esses gigantes é fazer um passeio pela evolução do design e da engenharia local.

De projetos modernistas a arranha-céus contemporâneos, a paisagem urbana de BH é pontuada por construções que se tornaram verdadeiros cartões-postais. A seguir, conheça cinco dos edifícios mais icônicos e imponentes que definem o horizonte da cidade.

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Edifício Acaiaca

Inaugurado em 1947 no coração da cidade, entre a avenida Afonso Pena e a rua Espírito Santo, o Acaiaca foi por muito tempo o prédio mais alto de Belo Horizonte. Com seus 120 metros de altura e 30 andares, o edifício se destaca pelo estilo art déco e, principalmente, pelas duas imensas carrancas indígenas em sua fachada, que se tornaram um símbolo de proteção e identidade local. Recentemente, o terraço foi reaberto como um mirante, oferecendo novas vistas panorâmicas da cidade.

Conjunto Governador Juscelino Kubitschek (JK)

Projetado por Oscar Niemeyer na década de 1950, o Conjunto JK é um dos maiores e mais importantes marcos da arquitetura modernista brasileira. Localizado no bairro Santo Agostinho, o complexo é formado por dois edifícios, sendo o Bloco B o mais alto, com 117 metros e 36 andares. A ideia original era criar uma "cidade dentro da cidade", com apartamentos, lojas e serviços.

Concórdia Corporate

Representando a nova fase da arquitetura na região metropolitana, o Concórdia Corporate é atualmente o arranha-céu mais alto da Grande BH. Finalizado em 2018 no município de Nova Lima, vizinho à capital, ele atinge 170 metros de altura e possui 44 andares. Seu design moderno e envidraçado o transforma em um ponto de referência visual na paisagem contemporânea.

Edifício Arcangelo Maletta

Mais do que pela altura, o Maletta se impõe por sua importância cultural e social. Inaugurado em 1961, o edifício localizado na esquina da Avenida Augusto de Lima com a Rua da Bahia é um ponto de encontro clássico da boemia belo-horizontina. Seus bares, sebos e restaurantes no piso térreo e na sobreloja atraem um público diversificado e mantêm viva a efervescência do centro da cidade.

Complexo Inconfidência

Situado na Cidade Administrativa, este complexo é formado por duas torres imponentes que abrigam secretarias e órgãos do governo estadual. Embora não sejam os mais altos em metros, o impacto visual das estruturas, projetadas para simbolizar a união e a força de Minas Gerais, garante seu lugar entre as construções mais emblemáticas. As torres gêmeas se destacam na paisagem da região norte da capital.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.