Mais de 22 mil famílias em Minas podem receber antena digital grátis
Caravana do Brasil Antenado chega a Águas Vermelhas nesta sexta-feira (27); programa já beneficiou 32 mil famílias no estado e oferece mais de 100 canais gratuitos
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Mais de 22 mil famílias de Minas Gerais estão aptas a receber gratuitamente um kit de antena parabólica digital. Nesta sexta-feira (27), a Caravana do Brasil Antenado chega a Águas Vermelhas, no Norte do estado, para divulgar a iniciativa e orientar moradores sobre como solicitar o equipamento. O prazo para fazer o agendamento termina em 31 de dezembro.
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Segundo dados do programa, 22.076 famílias mineiras ainda podem receber o benefício. Outras 32.781 já foram contempladas. Ao todo, 30 municípios participam desta etapa em Minas Gerais.
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A caravana percorre cidades do interior com uma carreta e uma van, oferecendo atendimento presencial, esclarecendo dúvidas e auxiliando os moradores no processo de solicitação. As equipes também visitam comunidades e vão de porta em porta para informar as famílias sobre o direito ao equipamento.
A primeira cidade mineira a receber a iniciativa nesta etapa foi Chapada Gaúcha, na segunda-feira (23). Depois de Águas Vermelhas, a mobilização segue até o fim do ano.
Desde o início desta etapa, em agosto, as equipes percorreram mais de 7 mil quilômetros e passaram por mais de 30 municípios brasileiros. As ações presenciais contribuíram para mais de 4 mil novos agendamentos de instalação.
Programa já beneficiou 1 milhão de brasileiros
O balanço nacional do Brasil Antenado mostra que 320 mil famílias receberam o kit gratuito desde o ano passado. A estimativa é que aproximadamente 1 milhão de brasileiros tenham sido beneficiados em 323 municípios de 16 estados.
A iniciativa ganhou destaque na semana do Dia Mundial da Televisão, celebrado em 21 de novembro. Criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1996, a data reconhece o papel da televisão na democratização do acesso à informação.
O equipamento disponibilizado pelo programa inclui antena parabólica digital, receptor e instalação feita por profissionais especializados. A tecnologia permite acessar mais de 100 canais abertos, com som e imagem em alta definição, sem cobrança de taxas ou mensalidades.
O Brasil Antenado é uma iniciativa do Ministério das Comunicações, executada pela Entidade Administradora da Faixa (EAF) e acompanhada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
Quem tem direito à antena gratuita?
Para receber o equipamento, a família precisa estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal e morar em um dos municípios contemplados pelo programa. Também é necessário possuir uma televisão em funcionamento, inclusive modelos antigos de tubo.
O agendamento pode ser feito até 31 de dezembro pelo site oficial ou pelo telefone e WhatsApp gratuitos 0800 729 2404.
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A instalação do equipamento também é gratuita, sem cobrança de taxas ou mensalidades.