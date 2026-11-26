A acessibilidade digital, em Belo Horizonte, deixou de ser apenas uma questão de oferecer acesso à internet. A estratégia da prefeitura combina conectividade, distribuição de equipamentos, capacitação e digitalização de serviços para aproximar a população das ferramentas tecnológicas. O foco está nas regiões mais vulneráveis e no atendimento a idosos, pessoas com deficiência, estudantes e trabalhadores.

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A dimensão dessa política aparece nos números. A rede municipal de Wi-Fi gratuito ultrapassou, recentemente, 7 milhões de contas cadastradas e reúne mais de 5 mil pontos ativos de acesso em praças, parques, prédios públicos e estações de ônibus. A cobertura alcança as 221 vilas e favelas da capital. O Programa de Inclusão Digital também oferece cursos gratuitos e distribui computadores recondicionados a famílias de baixa renda.



Coordenada pela Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte (Prodabel), a política deste setor se estrutura em três frentes – conectividade, acesso a equipamentos e capacitação – conforme explica o diretor de Inclusão Digital da instituição, Alexandre de Castro. E mais: “A proposta é fazer com que o cidadão não apenas tenha internet, mas consiga utilizá-la para estudar, trabalhar, acessar serviços públicos e ampliar sua autonomia”.



Alcance territorial: 221 vilas e favelas

Uma das principais frentes é o Wi-Fi BH Gratuito. A expansão mais recente acrescentou sete pontos em praças, campos de futebol e comunidades, entre eles locais dos bairros Ribeiro de Abreu, Novo Glória, Santo André e Floresta.



A cobertura nas 221 vilas e favelas procura levar conexão justamente para regiões onde o acesso privado à internet pode representar um custo maior para as famílias. Para utilizar a rede, não é necessário baixar aplicativo: basta selecionar “Wi-Fi BH Gratuito” e se cadastrar.



A conexão permite acesso a atividades que dependem cada vez mais da internet, como educação, procura de emprego, serviços públicos, comunicação e lazer. A estratégia, portanto, não concentra os equipamentos nas regiões centrais, mas procura espalhá-los por todas as regiões da cidade.



Inclusão social e meio ambiente

Em outubro último, 143 famílias da Regional Norte receberam computadores recondicionados pela Prodabel. Os aparelhos passaram pelo Centro de Recondicionamento de Computadores da Prefeitura, onde foram testados, recuperados, higienizados e preparados com softwares antes de chegar aos novos usuários.

A seleção segue critérios sociais. Para receber os equipamentos, a família precisa estar inscrita no Cadastro Único e ser beneficiária de programas como o Bolsa Família ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC).



O modelo também incorpora uma dimensão ambiental. “Equipamentos que poderiam ser descartados ganham nova utilização, enquanto os materiais sem condições de reaproveitamento recebem destinação adequada. Computadores, notebooks, tablets e celulares sem uso podem ser doados para recuperação”, afirma Alexandre de Castro.



Superando barreiras

Ter internet e equipamento, porém, não garante o acesso de todos. Para boa parte da população, especialmente os idosos, o desafio está em aprender a utilizar as ferramentas com segurança.

O Programa de Inclusão Digital, por exemplo, já ultrapassou 3,7 mil certificados emitidos para pessoas com 60 anos ou mais. Os cursos incluem uso de smartphones e computadores, navegação segura, aplicativos de transporte e alimentação e noções de inteligência artificial.



O objetivo é enfrentar e superar as dificuldades que podem limitar a autonomia, como o receio de golpes e fraudes, a falta de familiaridade com aplicativos e a dependência de familiares para realizar tarefas digitais.

As aulas ocorrem presencialmente na Unidade de Inclusão Digital, no bairro Ipiranga, e, também, por meio de cursos a distância. Entre os conteúdos mais recentes está a inteligência artificial, apresentada como ferramenta que pode fazer parte das atividades cotidianas.



Prestação de serviços

Outra dimensão da estratégia está na relação entre cidadão e prefeitura. A plataforma BH Digital concentra serviços e processos eletrônicos em um único ambiente, reduzindo a necessidade de deslocamentos e de atendimento presencial.



Desde junho de 2020, o sistema registrou quase 60 milhões de acessos às páginas de serviços e cerca de 5,5 milhões de processos. Entre as áreas disponíveis estão regulação urbana, licenciamentos, emissão de documentos, fiscalização, obras, limpeza urbana e meio ambiente.



A plataforma também utiliza inteligência artificial por meio da assistente virtual Bel, que orienta os usuários sobre serviços, documentação e requisitos. Há, ainda, recursos de acessibilidade, como tradução para Libras, pelo VLibras, e compatibilidade com leitores de tela.



Qualificação e empreendedorismo

A estratégia começa a avançar também para formação profissional, inovação e geração de renda. Um chamamento público aberto este mês pela Prodabel busca empresas e instituições interessadas em contribuir com equipamentos, soluções tecnológicas e serviços especializados.



Uma das possibilidades é a criação de uma rede de hubs de inovação, capacitação e empreendedorismo, articulada por diferentes órgãos municipais. A iniciativa está vinculada ao Projeto Transformando Nossa Vila, voltado à redução de desigualdades e à ampliação de oportunidades em vilas e favelas.



A proposta considera as características econômicas, culturais e produtivas de cada comunidade. Entre os espaços que poderão receber essas estruturas estão os Centros de Referência Urbana (Creurbs). A unidade do Aglomerado Santa Lúcia já está em funcionamento e novas serão criadas ao longo da implantação do programa. Com isso, o conceito de inclusão digital ganha outra dimensão: além de conectar, a tecnologia passa a ser tratada como instrumento de qualificação, empreendedorismo e geração de renda.



Reconhecimento

A combinação dessas iniciativas vem acompanhada de reconhecimentos externos. Belo Horizonte recebeu pela quarta vez o Selo Connected Smart Cities, certificação voltada a municípios que desenvolvem boas práticas em inteligência urbana, conectividade e melhoria da qualidade de vida.



Entre os aspectos considerados estão a digitalização de serviços e a conectividade. A capital reúne mais de mil solicitações que podem ser resolvidas digitalmente, utilizando uma assistente virtual pelo WhatsApp e os mais de 5 mil pontos de Wi-Fi gratuito já instalados.



Outro reconhecimento recente veio do Prêmio iBest 2026. O BH Digital está entre as dez melhores iniciativas públicas do país na categoria Governo Municipal e disputa uma vaga entre os três finalistas.

A plataforma reúne serviços, processos eletrônicos, inteligência artificial e recursos de acessibilidade. Desde 2020, já contabiliza quase 60 milhões de acessos às páginas de serviços, mostrando a dimensão que o atendimento digital passou a ocupar na relação entre população e poder público.



Reduzindo desigualdades

A experiência de BH mostra que a inclusão digital envolve mais do que distribuir equipamentos ou instalar pontos de internet. É preciso garantir conexão, acesso a dispositivos e conhecimento para utilizá-los.

É nessa combinação que a política municipal procura atuar: a internet gratuita amplia o acesso; os computadores recondicionados chegam a famílias de baixa renda; os cursos transformam conexão em conhecimento; a digitalização reduz barreiras no relacionamento com o poder público; e os hubs projetados para as comunidades acrescentam uma dimensão de capacitação e geração de oportunidades.



Para os idosos, a tecnologia pode significar maior independência diante de serviços que antes exigiam ajuda. Para moradores de áreas vulneráveis, pode representar acesso a estudo, trabalho e informação. Para pessoas com deficiência, recursos como Libras e leitores de tela ampliam as possibilidades de interação.

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“Além de acompanhar a transformação tecnológica, o município procura fazer com que ela alcance diferentes grupos e territórios”, destaca o diretor-presidente da Prodabel, Fernando Augusto Silva Lopes. “A conectividade, a distribuição de equipamentos, a capacitação e os reconhecimentos obtidos pela cidade indicam uma política que trata a tecnologia como instrumento de cidadania e redução de desigualdades”, completa.