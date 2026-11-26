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O Xiaomi 18 Pro Max chegou oficialmente com foco no ecrã duplo e na fotografia. O equipamento tem 6,9 polegadas, pesa 229 gramas e apresenta margens frontais de 0,99 milímetros, além de certificação IP68.

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Ecrã traseiro e funções práticas

O painel traseiro de 2,9 polegadas alcança 120 Hz e até 4000 nits. O componente funciona como visor para as câmaras principais, facilita gravações com teleponto e ajusta selfies de grupo para a lente ultra grande angular quando identifica mais de três pessoas.

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O visor secundário apresenta Live Activities com percursos do Google Maps, estado de viagens da Uber e notificações de chamadas. A ferramenta de tradução por inteligência artificial opera em 29 línguas, dividindo a conversa entre os dois ecrãs para leitura simultânea.

Segurança no ecrã principal e chamadas

O ecrã frontal AMOLED LTPO traz a tecnologia Privacy Display acionada por botão lateral. O sistema desativa a emissão lateral de luz em metade dos píxeis para ocultar o conteúdo a quem estiver ao lado. O utilizador pode programar o recurso para aplicações bancárias, mensagens ou notificações.

No sistema de som, uma terceira coluna posicionada na traseira viabiliza a função Privacy Call: esta funcionalidade reduz o som emitido para o exterior durante chamadas em locais públicos e amplia a separação estéreo do áudio.

Câmaras Leica e desempenho

O conjunto traseiro integra três sensores Leica: a câmara principal de 200 MP com sensor Light Fusion 960L, uma teleobjetiva periscópica de 200 MP com distância focal de 75 milímetros e focagem macro a 12 centímetros, e uma ultra grande angular de 50 MP. Na frente, o sensor tem 50 MP.

O processador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, construído a 2 nm, opera com o sistema de arrefecimento 3D IceLoop e a interface HyperOS 4. A bateria de silício-carbono tem 7050 mAh, com carregamento rápido de 100 W por cabo e 50 W sem fios.

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Preço e disponibilidade

O modelo está disponível nas cores preto, branco, Velvet Red e Cosmic Blue. A versão de 12 GB com 256 GB custa 1599,99 euros, enquanto a opção de 12 GB com 512 GB tem o valor de 1799,99 euros, contando com um desconto direto de 250 euros até 31 de dezembro.