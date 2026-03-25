POCO X8 Pro estreia no Brasil e aposta em design e durabilidade

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.

O POCO X8 Pro, novo celular da Xiaomi , começou a ser vendido oficialmente no Brasil nesta quarta-feira, 25 de março, com preço sugerido de R$ 6.999,99 na versão com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. O lançamento marca uma mudança de posicionamento da empresa chinesa no país, que passa a enfatizar não apenas desempenho, mas principalmente longevidade.

Em entrevista ao Glitch Clube, os executivos Luciano Barbosa e Elielton Caetano, da DL/Xiaomi, afirmaram que o novo modelo foi pensado para atender a um público que permanece mais tempo com o mesmo smartphone. “O produto foi desenvolvido para ter vida útil prolongada, tanto em hardware quanto em software”, disse Barbosa.

O principal destaque técnico é a bateria de silício-carbono de 6.500 mAh, a primeira da marca no Brasil. A tecnologia permite maior densidade energética sem aumentar o tamanho do aparelho. Na prática, segundo a empresa, o usuário pode chegar a até dois dias de uso, dependendo da intensidade. O carregamento de 100 W, incluído na caixa, completa a proposta de autonomia.

Outro ponto central da estratégia é o suporte estendido. O POCO X8 Pro terá quatro atualizações de Android e até seis anos de atualizações de segurança. A ideia, segundo a Xiaomi, é reduzir a necessidade de troca frequente e aumentar a vida útil do dispositivo no mercado brasileiro.

Engenharia e suporte: Com 12GB de RAM e promessa de seis anos de atualizações, o POCO X8 Pro marca nova estratégia de durabilidade da Xiaomi no país Xiaomi/Divulgação

Mesmo com foco em durabilidade, o modelo mantém características associadas à linha POCO, como alto desempenho. O aparelho traz o processador Dimensity 8500-Ultra, sistema de resfriamento ampliado e recursos voltados para jogos, além do HyperOS 3, sistema que promete melhor gestão de memória e maior fluidez ao longo do tempo

Durante a entrevista, a empresa também destacou uma mudança de perfil do público. Tradicionalmente ligada a gamers, a linha passa a mirar consumidores mais amplos, incluindo usuários que buscam design premium, estabilidade e uso cotidiano sem necessidade de troca constante.

O preço inicial, no entanto, chama atenção. Os R$6.999 posicionam o modelo entre os mais caros da marca no país. Ainda assim, o histórico recente da Xiaomi no Brasil indica queda nos valores ao longo do tempo. Um exemplo citado é o POCO X7 Pro, lançado por R$5.199 em janeiro de 2025 e atualmente, em março de 2026, pode ser encontrado por menos de R$2 mil no varejo oficial, na versão com 12GB de RAM e 512GB.

A expectativa é que o mesmo movimento se repita com o X8 Pro, o que pode alterar sua competitividade nos próximos meses. Até lá, o modelo chega ao mercado brasileiro apostando menos no impacto imediato de preço e mais na promessa de durar mais tempo na mão do consumidor.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Conheça o Glitch Clube

O Glitch Clube é um podcast que mistura informação e entretenimento em bate-papos sobre tecnologia, games, cultura pop e inovação. O programa busca aproximar o público das transformações do mundo digital e das histórias por trás dos criadores. Os episódios estão disponíveis no canal do YouTube do Portal Uai e no Spotify, com conteúdos extras no Instagram oficial.