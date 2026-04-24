POCO X8 Pro: primeiras impressões mostram desempenho alto em jogos

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.

O POCO X8 Pro chega ao Brasil com foco em desempenho e bateria de alta capacidade, mantendo jogos no máximo, mas com aquecimento perceptível em uso intenso. O modelo aposta em hardware voltado para games, tela de alta taxa de atualização e carregamento rápido. A versão analisada conta com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. Durante os testes, usei o aparelho em rotina contínua, com redes sociais, jogos, câmera e produção multimídia. A proposta é disputar espaço entre intermediários premium, onde desempenho e autonomia pesam na decisão de compra. Na prática, o aparelho entrega o que promete em performance, mas cobra esse resultado em forma de calor. A unidade foi cedida pela Xiaomi para testes por 15 dias.

Construção e design

Logo no primeiro contato, o aparelho mostra evolução na construção em relação à geração anterior. A estrutura abandona o acabamento plástico predominante e adota materiais que passam maior sensação de resistência. O design também muda de direção, deixando cores chamativas e adotando visual mais discreto. O resultado aproxima o modelo de um público mais amplo, sem perder o apelo gamer. O aparelho mantém dimensões próximas de outros modelos da categoria. A pegada é firme, mesmo com peso acima de 200 gramas. A certificação IP68 reforça a proposta de durabilidade no uso cotidiano.

Tela

A tela AMOLED de 6,59 polegadas mantém o padrão da categoria intermediária premium. O painel tem resolução 1.5K e taxa de atualização de até 120 Hz. Na prática, a navegação é fluida e sem travamentos. O brilho elevado ajuda no uso em ambientes externos. O modelo também conta com certificações de conforto visual emitidas pela TÜV Rheinland. A proteção reforçada aumenta a resistência contra quedas e riscos. A tela sustenta bem jogos e vídeos, com boa definição e fluidez.

Desempenho e jogos

POCO X8 Pro testa limite em jogos e mostra aquecimento alto Xiaomi/divulgação

No desempenho, o processador Dimensity 8500-Ultra entrega estabilidade durante os testes. Jogos exigentes rodaram com gráficos no máximo e sem quedas perceptíveis de quadros. Títulos como Genshin Impact, Call of Duty Mobile e PUBG Mobile mantiveram alto desempenho. Free Fire e Fortnite também rodaram com configurações elevadas. Testei sessões prolongadas e a experiência se manteve estável. O aparelho responde bem à alternância entre aplicativos. O conjunto atende quem prioriza performance contínua.

Apesar do desempenho, o aquecimento aparece como ponto de atenção. Em sessões longas de jogos, uso de câmera e redes sociais, a temperatura aumenta de forma perceptível. O comportamento não interrompe o uso, mas pode incomodar usuários mais exigentes. O sistema de refrigeração mantém a estabilidade, mesmo sob carga. Ainda assim, o calor é um fator presente na experiência. Esse ponto deve pesar na decisão de compra.

Bateria

A bateria de 6.500 mAh é um dos principais destaques do modelo. Em uso contínuo, o aparelho completou um dia inteiro com folga. Ao final da rotina, a carga restante ficou entre 20% e 25%. O teste considerou uso intenso, com redes sociais, jogos e produção de conteúdo. O carregamento rápido de 100 W também se destaca. O aparelho atingiu carga completa em menos de uma hora. Para quem depende do celular ao longo do dia, a autonomia é um diferencial claro.

Câmeras

O conjunto de câmeras entrega resultados consistentes dentro da proposta. O sensor principal de 50 MP registra imagens nítidas e com boa iluminação. Em alguns cenários, o desempenho se aproxima de modelos como o Samsung Galaxy S23. O resultado é mais evidente em ambientes com boa luz. A câmera frontal de 20 MP atende bem a redes sociais e chamadas de vídeo. O conjunto não é o foco principal do aparelho, mas cumpre o esperado.

Vale a pena comprar?

POCO X8 Pro enfrenta concorrência com foco em custo-benefício Xiaomi/divulgação

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O POCO X8 Pro se posiciona como opção voltada ao custo-benefício com foco em desempenho. Versões com 8 GB de RAM tendem a ser mais competitivas na faixa entre R$ 2.000 e R$ 2.200. Modelos com mais memória e armazenamento ultrapassam os R$ 3.000. Nessa faixa, a concorrência se torna mais direta. A promessa de atualizações por até seis anos pode influenciar a decisão. O modelo atende melhor quem prioriza jogos e uso intenso por longos períodos.