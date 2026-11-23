A atriz Manni L. Perez disputa a categoria de Melhor Performance no The Game Awards 2026 por sua atuação em "GTA 6". O título desenvolvido pela Rockstar chegou ao mercado em novembro com preço estimado em R$ 416, marcando o retorno oficial da franquia 13 anos após o lançamento anterior.

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Trajetória e formação da artista

Nascida em Nova York, a profissional reúne trabalhos nas áreas de atuação, dublagem e captura de movimentos. Perez obteve sua formação acadêmica na Tisch School of the Arts da Universidade de Nova York (NYU) e construiu carreira no setor televisivo.

O trabalho na TV rendeu à artista a conquista do troféu Imagen Award na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante pela participação em "Law & Order: SVU".

A carreira televisiva inclui presenças nas seguintes produções:

"Jessica Jones" (2018)

"The Blacklist" (2018)

"Chicago P.D." (2019)

"Law & Order: SVU" (2020)

Papel no jogo da Rockstar

Na trama de "GTA 6", Manni interpreta a protagonista Lucia Caminos. A personagem reparte o papel principal do enredo com Jason.

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A narrativa criminal apresenta Lucia recém-saída da prisão. Em liberdade, ela passa a cometer novos delitos na companhia do parceiro em um percurso marcado pela ambição.