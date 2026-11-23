Conheça a atriz Manni L. Perez, indicada a prêmio por viver Lucia em GTA 6
Intérprete da protagonista no aclamado retorno da franquia após 13 anos, artista coleciona papéis na TV e agora disputa o The Game Awards 2026
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A atriz Manni L. Perez disputa a categoria de Melhor Performance no The Game Awards 2026 por sua atuação em "GTA 6". O título desenvolvido pela Rockstar chegou ao mercado em novembro com preço estimado em R$ 416, marcando o retorno oficial da franquia 13 anos após o lançamento anterior.
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Trajetória e formação da artista
Nascida em Nova York, a profissional reúne trabalhos nas áreas de atuação, dublagem e captura de movimentos. Perez obteve sua formação acadêmica na Tisch School of the Arts da Universidade de Nova York (NYU) e construiu carreira no setor televisivo.
O trabalho na TV rendeu à artista a conquista do troféu Imagen Award na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante pela participação em "Law & Order: SVU".
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A carreira televisiva inclui presenças nas seguintes produções:
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"Jessica Jones" (2018)
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"The Blacklist" (2018)
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"Chicago P.D." (2019)
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"Law & Order: SVU" (2020)
Papel no jogo da Rockstar
Na trama de "GTA 6", Manni interpreta a protagonista Lucia Caminos. A personagem reparte o papel principal do enredo com Jason.
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A narrativa criminal apresenta Lucia recém-saída da prisão. Em liberdade, ela passa a cometer novos delitos na companhia do parceiro em um percurso marcado pela ambição.