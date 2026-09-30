Samsung One UI 9 chega ao Brasil: veja os primeiros celulares a receber
Atualização com Android 17 e novos recursos de IA já está disponível para a linha Galaxy S26; confira as novidades e como verificar no seu aparelho
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Usuários de smartphones Samsung no Brasil começaram a receber a atualização para a One UI 9 no final da tarde dessa terça-feira (29/9). Baseado no Android 17, o novo software chega primeiro aos aparelhos da linha Galaxy S26.
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Nas redes sociais, donos de celulares da marca comemoraram a chegada do sistema. A One UI 9 foi disponibilizada no Brasil 13 dias após seu lançamento global, em 16 de setembro. Em um Galaxy S26 Ultra, o download tem cerca de 4 GB.
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“A One UI 9 aproxima o Galaxy Al do seu dia a dia com experiências mais úteis e intuitivas”, informa a página de atualização. O texto ainda menciona “novas formas de simplificar tarefas, criar e manter-se conectado com funções de IA que se adaptam à maneira como você usa o seu Galaxy”.
Novidades da One UI 9
A atualização foca em melhorias gerais de funcionamento e estabilidade, sem grandes mudanças visuais. O destaque fica por conta de novos recursos de inteligência artificial (IA) do conjunto Galaxy AI.
Entre as novas funções, estão:
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My FanCam: uma ferramenta de edição inteligente que permite “seguir” uma pessoa em um vídeo e editar a proporção da imagem com poucas ações.
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Now Nudge: promete ser mais proativo ao sugerir ações com base no conteúdo da tela, como agendar eventos ou criar lembretes.
Como verificar a atualização
Para conferir se a One UI 9 já está disponível para download, acesse o aplicativo “Configurações”. Em seguida, toque no menu “Atualização de software” e depois em “Procurar atualizações” para que o processo seja concluído.
A linha Galaxy S26, composta pelos modelos S26, S26+ e S26 Ultra, é a primeira contemplada. O Galaxy S26 FE já foi lançado com a One UI 9 de fábrica.
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Nos próximos dias e semanas, a Samsung deve liberar o software para outros modelos, como as linhas Galaxy S23 até S25, Z Fold 5 até Z Fold 7 e intermediários da linha Galaxy A.