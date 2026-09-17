Seu Galaxy está recebendo a One UI 9? Veja a lista e como verificar

A Samsung está expandindo a distribuição da One UI 9, sua mais recente interface de sistema, para os smartphones da linha Galaxy. O lançamento oficial ocorreu em julho de 2026 com os modelos dobráveis Galaxy Z Fold 8 e Z Flip 8, e a atualização estável para a linha Galaxy S26 começou a ser liberada em setembro. A expectativa é que o update chegue gradualmente a dezenas de outros aparelhos até o final do ano, trazendo novos recursos de inteligência artificial e aprimoramentos de desempenho.

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O que é a One UI 9?

A One UI 9 é a mais nova camada de personalização de software da Samsung, baseada no Android 17. Seu principal objetivo é aprimorar a experiência do usuário com um design mais limpo, recursos de inteligência artificial integrados e otimizações de segurança e performance para celulares e tablets da marca.

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Quais celulares Galaxy vão receber a One UI 9?

A política de atualizações da Samsung, que agora garante até sete anos de updates para modelos topo de linha, contempla diversos aparelhos. A lista oficial é expandida aos poucos, mas com base no cronograma atual, os seguintes dispositivos são elegíveis para receber o novo sistema primeiro:

Linha Galaxy S: S26, S26+, S26 Ultra, S25, S25+, S25 Ultra, S24, S24+, S24 Ultra e a Linha Galaxy S23.

Linha Galaxy Z (dobráveis): Fold 8, Z Fold 8 Ultra, Flip 8, Fold 6, Flip 6, Fold 5, Flip 5.

Linha Galaxy A: A57, A56, A55, A54, A37, A36, A35, A34, A26, A16 e A15.

Linha Galaxy M e F: M56, M55, M54, M35, M34.

Como verificar se a atualização chegou ao seu celular?

Verificar manualmente se a One UI 9 já está disponível para o seu aparelho é um processo simples e rápido. A notificação de atualização pode demorar a aparecer, mas seguir estes passos garante que você verifique a disponibilidade diretamente nos servidores da Samsung.

Abra o menu "Configurações" do seu dispositivo. Role a tela para baixo e toque na opção "Atualização de software". Selecione "Baixar e instalar". O sistema fará uma busca por novas versões. Se a One UI 9 estiver liberada, as instruções para download e instalação aparecerão na tela. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quando a One UI 9 será liberada para todos?

A liberação da One UI 9 começou em julho de 2026, com os novos dobráveis Galaxy Z Fold 8 e Z Flip 8 sendo os primeiros a receber a versão estável. A atualização começou a ser disponibilizada para a linha Galaxy S26, iniciando pela Coreia do Sul e Canadá em setembro de 2026. A expansão para outros modelos elegíveis, incluindo intermediários e tablets, está ocorrendo de forma gradual e deve ser concluída até o final de 2026. O cronograma pode variar entre países e operadoras.