Samsung libera One UI 9 para Galaxy S26; veja o que muda no celular

Usuários dos celulares da linha Galaxy S26 já podem verificar a disponibilidade da nova One UI 9. A Samsung iniciou a liberação da versão estável da sua interface em 16 de setembro de 2026, trazendo o Android 17 como base do sistema. O lançamento ocorre após um período de cinco meses de testes, que contou com sete versões beta liberadas desde maio. A atualização promete aprimorar a experiência de uso com foco em personalização, recursos de câmera turbinados por inteligência artificial e maior controle sobre a privacidade.

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A distribuição do novo software, que tem aproximadamente 650 MB e inclui o pacote de segurança de setembro, ocorre de forma gradual. O lançamento teve início na Coreia do Sul e deve alcançar outras regiões nas próximas semanas. A One UI 9 chega com a proposta de refinar funcionalidades já conhecidas e introduzir ferramentas inéditas, como o My FanCam e o Now Brief.

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O que é a One UI 9?

A One UI 9 é a mais recente versão da interface personalizada da Samsung para seus dispositivos Galaxy, desenvolvida sobre o sistema operacional Android 17. Seu objetivo é oferecer uma experiência de usuário mais integrada, inteligente e com novas opções de customização visual e funcional.

Quais as novidades da One UI 9?

A atualização introduz melhorias significativas em personalização, câmera e desempenho. A Samsung focou em refinar a experiência do usuário com ferramentas que utilizam inteligência artificial para facilitar tarefas diárias e oferecer mais controle sobre o aparelho. As principais mudanças incluem:

My FanCam : um recurso de câmera que usa inteligência artificial para ajustar automaticamente o enquadramento e o foco durante a gravação de vídeos, ideal para criadores de conteúdo, com capacidade de reformatar automaticamente os vídeos para diferentes proporções usadas em plataformas sociais.

Now Brief personalizável : cards informativos personalizáveis que exibem resumos de notificações e informações contextuais com base na sua rotina, tudo organizado de forma customizável.

Editor de fotos com IA aprimorado : ferramentas de edição mais inteligentes que permitem remover objetos, remasterizar imagens e aplicar efeitos complexos com apenas um toque.

Painel de privacidade otimizado : um controle mais detalhado sobre quais aplicativos acessam seus dados, com alertas proativos sobre permissões sensíveis.

Melhorias de desempenho: otimizações no sistema para garantir uma navegação mais fluida e um gerenciamento de bateria mais eficiente.

Como atualizar o Galaxy S26 para a One UI 9?

A atualização está sendo liberada em lotes, então pode não estar disponível para todos os usuários simultaneamente. Para verificar se o seu aparelho já pode receber o novo sistema, basta seguir um caminho simples dentro das configurações do dispositivo.

Veja o passo a passo para instalar a atualização: