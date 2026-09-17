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PERSONALIZAÇÃO

Samsung libera One UI 9 para Galaxy S26; veja o que muda no celular

Atualização estável baseada no Android 17 chegou em setembro; My FanCam e Now Brief personalizável estão entre novidades

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Repórter
17/09/2026 09:56 - atualizado em 17/09/2026 09:56

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Samsung libera One UI 9 para Galaxy S26; veja o que muda no celular
A nova One UI 9 aprimora a experiência de uso dos smartphones Galaxy S26, com foco em câmera e personalização crédito: Divulgação

Usuários dos celulares da linha Galaxy S26 já podem verificar a disponibilidade da nova One UI 9. A Samsung iniciou a liberação da versão estável da sua interface em 16 de setembro de 2026, trazendo o Android 17 como base do sistema. O lançamento ocorre após um período de cinco meses de testes, que contou com sete versões beta liberadas desde maio. A atualização promete aprimorar a experiência de uso com foco em personalização, recursos de câmera turbinados por inteligência artificial e maior controle sobre a privacidade.

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A distribuição do novo software, que tem aproximadamente 650 MB e inclui o pacote de segurança de setembro, ocorre de forma gradual. O lançamento teve início na Coreia do Sul e deve alcançar outras regiões nas próximas semanas. A One UI 9 chega com a proposta de refinar funcionalidades já conhecidas e introduzir ferramentas inéditas, como o My FanCam e o Now Brief.

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O que é a One UI 9?

A One UI 9 é a mais recente versão da interface personalizada da Samsung para seus dispositivos Galaxy, desenvolvida sobre o sistema operacional Android 17. Seu objetivo é oferecer uma experiência de usuário mais integrada, inteligente e com novas opções de customização visual e funcional.

Quais as novidades da One UI 9?

A atualização introduz melhorias significativas em personalização, câmera e desempenho. A Samsung focou em refinar a experiência do usuário com ferramentas que utilizam inteligência artificial para facilitar tarefas diárias e oferecer mais controle sobre o aparelho. As principais mudanças incluem:

  • My FanCam: um recurso de câmera que usa inteligência artificial para ajustar automaticamente o enquadramento e o foco durante a gravação de vídeos, ideal para criadores de conteúdo, com capacidade de reformatar automaticamente os vídeos para diferentes proporções usadas em plataformas sociais.

  • Now Brief personalizável: cards informativos personalizáveis que exibem resumos de notificações e informações contextuais com base na sua rotina, tudo organizado de forma customizável.

  • Editor de fotos com IA aprimorado: ferramentas de edição mais inteligentes que permitem remover objetos, remasterizar imagens e aplicar efeitos complexos com apenas um toque.

  • Painel de privacidade otimizado: um controle mais detalhado sobre quais aplicativos acessam seus dados, com alertas proativos sobre permissões sensíveis.

  • Melhorias de desempenho: otimizações no sistema para garantir uma navegação mais fluida e um gerenciamento de bateria mais eficiente.

Como atualizar o Galaxy S26 para a One UI 9?

A atualização está sendo liberada em lotes, então pode não estar disponível para todos os usuários simultaneamente. Para verificar se o seu aparelho já pode receber o novo sistema, basta seguir um caminho simples dentro das configurações do dispositivo.

Veja o passo a passo para instalar a atualização:

  1. Acesse o menu "Configurações" do seu celular.

  2. Role a tela para baixo e toque na opção "Atualização de software".

  3. Selecione "Baixar e instalar".

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  4. Caso o novo software esteja disponível, o download começará. Siga as instruções na tela para concluir o processo de instalação.

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