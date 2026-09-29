Jogue de graça: EA Sports FC 27 libera versão Lite com acesso a partidas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Jogadores que ainda não compraram o EA Sports FC 27 podem experimentar parte do conteúdo gratuitamente. A versão Lite do game oferece acesso a modos selecionados e é voltada para novos jogadores e pessoas que retornam à franquia, antes conhecida como Fifa.

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O EA FC 27 Lite permite disputar partidas em diferentes formatos, com uma seleção reduzida de recursos. Entre as opções disponíveis estão Jogo Rápido, Aprenda a Jogar, Amistosos Online e Temporadas Online.

A novidade fez com que o termo “Brasil FC” ficasse entre os termos mais buscados do Google Brasil nesta terça-feira (29/9). De acordo com o Google Trends, houve um aumento de mais de mil por cento nas pesquisas.

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No Jogo Rápido, é possível jogar Partida Clássica, Regras Alternativas e partidas Rush 3x3. A seleção inicial de times inclui Real Madrid (masculino), Bayern de Munique (masculino), Chelsea (feminino) e OL Lyonnes (feminino), com o conteúdo sujeito a rodízio.

A versão Lite, contudo, não inclui todos os recursos do jogo completo, como The Grounds, Ultimate Team e Carreira de Manager. Todos os modos disponíveis no FC 27 Lite exigem conexão online contínua e o conteúdo pode variar conforme a região.

O EA Sports FC 27 Lite pode ser baixado de graça no PlayStation, Xbox, EA app, Steam e Epic Games Store.

Novo bundle do Nintendo Switch 2

A Nintendo anunciou, em parceria com a Electronic Arts, um novo pacote do Nintendo Switch 2 exclusivo para a América Latina. O conjunto chegará a lojas selecionadas do Brasil em 15 de outubro com um código para baixar a Edição Standard de EA Sports FC 27.

As empresas ainda não revelaram o preço sugerido do pacote. Como o jogo será fornecido por código, o comprador precisará de uma conta Nintendo e conexão com a internet para baixá-lo pela Nintendo eShop, pois não haverá cartucho físico.

A versão de EA Sports FC 27 para o novo console da Nintendo traz como novidade o The Grounds, um ambiente social que reúne bate-bolas e partidas conectadas ao modo Clubs. A jogabilidade também recebe escanteios dinâmicos, posicionamento ofensivo aprimorado e um sistema defensivo com maior controle.

No Modo Carreira, o Mercado de Transferências terá disputas ativas entre clubes, com valores calculados pela plataforma TransferRoom. As negociações poderão incluir cláusulas de desempenho e opções de recompra.

O Football Ultimate Team, por sua vez, ganhará a Galeria do FUT, um sistema para organizar itens. O modo também terá versões holográficas, itens do Hall do FUT, Desafios de Montagem de Elenco simplificados e novos eventos solo.

O Nintendo Switch 2, que acompanha o pacote, pode ser usado nos modos portátil, semiportátil e TV, com saída em 4K limitada a 60 quadros por segundo em televisores compatíveis. O console também traz processador mais rápido e controles Joy-Con 2 com encaixe magnético.

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Uma das funções do console é o GameChat, que permite realizar chamadas de voz ou vídeo e compartilhar a tela durante partidas online. O recurso exige conta Nintendo, assinatura do serviço online e conexão com a internet.