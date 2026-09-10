EA Sports FC 27 revela trilha sonora com 120 músicas; veja os nomes

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

A Electronic Arts revelou a trilha sonora do EA SPORTS FC™ 27, que reúne 120 faixas de artistas de 36 países para a temporada de futebol 2026/27. A seleção musical, que dá continuidade a um legado de mais de 20 anos, já está disponível para ser ouvida no Spotify.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A playlist mescla nomes consagrados e talentos em ascensão. Entre os artistas de destaque estão Interpol, The Strokes, The Neighbourhood, Royal Blood, The War on Drugs, Nia Archives, Little Simz, Chase & Status e Barry Can't Swim.

Leia Mais

Novos talentos como The Itch, Sycco, Bruvvy, Temper City, bed e Rose Gray também marcam presença. A trilha sonora ainda inclui faixas inéditas de Cage The Elephant e Mura Masa, além da música “TOP OF THE POPS (Red Bull 64 Bars)”, de Sayf.

O artista brasileiro KYAN participa com a faixa “Garage”, em parceria com Enzo from the Block e Mu540. “Eu jogo os títulos de futebol da EA SPORTS desde 2007. Sempre tive esse sonho de um dia ligar o jogo e ouvir uma música minha tocando ali”, declarou KYAN. Ele conta que sua amizade com Enzo nasceu por meio do game.

A banda Cage the Elephant também comentou a participação. “A EA sempre monta uma trilha sonora incrível para o FC, então ficamos muito empolgados em ver nossa nova música, ‘Dying In Reverse’, estrear este ano”, afirmou o grupo.

Música dentro do jogo

A experiência musical foi expandida no FC 27 com o modo The Grounds, um novo ambiente social disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2. O espaço é dividido em três distritos com trilhas sonoras próprias: Parkside (Inglaterra), Montclair (França) e Zeiza (Argentina).

O FC Mobile também permitirá que os jogadores participem da seleção musical. Entre 10 e 12 de setembro, será possível votar em uma música da nova trilha para ser adicionada ao jogo. A faixa escolhida chegará ao game mobile em 12 de outubro, enquanto uma faixa clássica vencedora de outra votação será incluída em 24 de setembro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O lançamento mundial do EA SPORTS FC™ 27 está marcado para 25 de setembro de 2026, com acesso antecipado a partir de 18 de setembro para quem adquirir a Edição Ultimate. O jogo estará disponível para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.