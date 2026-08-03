Usuários do WhatsApp e do Instagram têm contas bloqueadas na plataforma

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Usuários do WhatsApp e do Instagram relataram a perda de acesso às suas contas nesta segunda-feira (3/8). No aplicativo de mensagens, uma tela preta informa que o perfil está sob análise por suspeita de violação das regras de uso.

A mensagem promete um resultado em até 24 horas. Na rede social de fotos, os relatos são de desativação e bloqueio repentino com a mesma justificativa. A Meta, empresa responsável pelas duas plataformas, ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

Pessoal!

Aconteceu algum erro com a IA da meta que acabou banindo a conta do WhatsApp de algumas pessoas, e pelo que vi foi uma onda de banimentos grande (o meu WhatsApp incluso).

A ver qual vai ser o posicionamento do WhatsApp, mas caso não volte teremos uma onda de processos. pic.twitter.com/JGE9mngOGF — Arthur Estrela - Advogado de Dir. Digital e Gamer (@arthurestreladv) August 3, 2026

pelo visto muita gente (inclusive eu) teve o WhatsApp bloqueado hoje pela manhã. alguém tem ideia doq foi isso? pic.twitter.com/HZhgSYfu28 — Caiuxo (@caiuscio) August 3, 2026

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As queixas começaram a se multiplicar por volta das 11h, principalmente no X. Como os bloqueios atingem dois serviços da Meta simultaneamente, os usuários afetados suspeitam que a origem do problema esteja nos sistemas automáticos de moderação da empresa.

A plataforma Downdetector, que monitora a estabilidade de serviços online, registrou mais de 200 reclamações sobre o WhatsApp, com queixas semelhantes sobre restrição de contas.

Como funciona a análise

Quando o sistema do WhatsApp identifica uma possível irregularidade, ele bloqueia o perfil e exibe a tela de "conta em análise". Durante esse período, o usuário não pode enviar ou receber mensagens, mas pode solicitar uma revisão pelo próprio aplicativo.

Eu fui banido do WhatsApp absolutamente do nada ????????? Já aconteceu essa merda com alguém? pic.twitter.com/lADrvni0K4 — TOKIO (@tokiodk) August 3, 2026

MAIS UMA VÍTIMA DO BLOQUEIO ARBITRÁRIO DO WHATSAPP

Acabei de ter minha conta do WhatsApp BLOQUEADA SEM MOTIVO ALGUM. Não enviei spam, não fiz nada errado — simplesmente acordei banido.@whatsapp @telegram

Se você também já foi bloqueado sem motivo, COMENTE AQUI. pic.twitter.com/gnMTLIbOFk — Andre Meireles Abreu (@meirelesabreu) August 3, 2026

A primeira avaliação é feita por algoritmos que analisam padrões de uso, como o envio de mensagens em alta velocidade ou para muitos números desconhecidos. O conteúdo das conversas não é lido devido à criptografia. Motivos comuns para banimento incluem:

disparo de mensagens em massa sem autorização

uso de versões modificadas do app, como WhatsApp GB

envio de golpes e recebimento de muitas denúncias

No Instagram, os critérios são diferentes. A plataforma costuma analisar perfis com crescimento artificial de seguidores, picos de interação incomuns, uso de automações e alto volume de denúncias.

O que fazer se a conta for bloqueada

No WhatsApp, o usuário deve tocar em "Pedir análise" na tela de bloqueio e aguardar. No Instagram, a contestação é feita pelo aviso de desativação, e a plataforma pode pedir um documento com foto ou uma selfie em vídeo para confirmar a identidade.

Apenas a Meta pode reverter a decisão. Serviços que prometem "desbanir" contas mediante pagamento podem aplicar golpes.

Quem utiliza as plataformas para fins profissionais deve registrar o bloqueio, com data e horário, e guardar comprovantes de uso legítimo, como notas fiscais e histórico de atendimento. Esse material pode ser útil em uma revisão ou em uma eventual ação judicial.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.