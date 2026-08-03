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PERFIS BLOQUEADOS

Usuários do WhatsApp e do Instagram têm contas bloqueadas na plataforma

Donos de contas relatam bloqueios repentinos no WhatsApp e Instagram nesta segunda (3/8); entenda o que pode ter causado o erro e os passos para reaver a conta

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
03/08/2026 12:59 - atualizado em 03/08/2026 13:17

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Usuários do WhatsApp e do Instagram têm contas bloqueadas na plataforma
Usuários do WhatsApp têm acesso bloqueado e recebem a tela de "Conta em análise" por suspeita de violação das regras de uso crédito: Redes sociais

Usuários do WhatsApp e do Instagram relataram a perda de acesso às suas contas nesta segunda-feira (3/8). No aplicativo de mensagens, uma tela preta informa que o perfil está sob análise por suspeita de violação das regras de uso.

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A mensagem promete um resultado em até 24 horas. Na rede social de fotos, os relatos são de desativação e bloqueio repentino com a mesma justificativa. A Meta, empresa responsável pelas duas plataformas, ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

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As queixas começaram a se multiplicar por volta das 11h, principalmente no X. Como os bloqueios atingem dois serviços da Meta simultaneamente, os usuários afetados suspeitam que a origem do problema esteja nos sistemas automáticos de moderação da empresa.

A plataforma Downdetector, que monitora a estabilidade de serviços online, registrou mais de 200 reclamações sobre o WhatsApp, com queixas semelhantes sobre restrição de contas.

Como funciona a análise

Quando o sistema do WhatsApp identifica uma possível irregularidade, ele bloqueia o perfil e exibe a tela de "conta em análise". Durante esse período, o usuário não pode enviar ou receber mensagens, mas pode solicitar uma revisão pelo próprio aplicativo.

A primeira avaliação é feita por algoritmos que analisam padrões de uso, como o envio de mensagens em alta velocidade ou para muitos números desconhecidos. O conteúdo das conversas não é lido devido à criptografia. Motivos comuns para banimento incluem:

  • disparo de mensagens em massa sem autorização
  • uso de versões modificadas do app, como WhatsApp GB
  • envio de golpes e recebimento de muitas denúncias

No Instagram, os critérios são diferentes. A plataforma costuma analisar perfis com crescimento artificial de seguidores, picos de interação incomuns, uso de automações e alto volume de denúncias.

O que fazer se a conta for bloqueada

No WhatsApp, o usuário deve tocar em "Pedir análise" na tela de bloqueio e aguardar. No Instagram, a contestação é feita pelo aviso de desativação, e a plataforma pode pedir um documento com foto ou uma selfie em vídeo para confirmar a identidade.

Apenas a Meta pode reverter a decisão. Serviços que prometem "desbanir" contas mediante pagamento podem aplicar golpes.

Quem utiliza as plataformas para fins profissionais deve registrar o bloqueio, com data e horário, e guardar comprovantes de uso legítimo, como notas fiscais e histórico de atendimento. Esse material pode ser útil em uma revisão ou em uma eventual ação judicial.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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