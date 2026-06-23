Redes sociais da Meta apresentam instabilidade nesta terça-feira (23/6)

Quem tentou acessar o Instagram, o WhatsApp e até o Facebook no fim de tarde desta terça-feira (23/6) pode ter tido problemas para visualizar as publicações do feed e dos stories. As redes sociais apresentaram instabilidade, com um pico de notificações de problemas por volta das 18h, segundo o sistema Down Detector.

No X, antigo Twitter, usuários confusos relataram tela preta no feed e demora no recebimento de mensagens. Junto ao Instagram, as empresas pertencem à Meta, de Mark Zuckerberg.

"Caiu Instagram, WhatsApp e Facebook. Alguém vai trabalhar essa madrugada inteira...", brincou um dos internautas. A maioria dos alertas de queda na rede social foi reportada em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Fortaleza.

Até a publicação desta matéria ainda não se sabia o que causou a pane. A reportagem entrou em contato com a Meta e aguarda mais atualizações.

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Matéria em atualização.