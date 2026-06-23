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PANE NO SISTEMA

Redes sociais da Meta apresentam instabilidade nesta terça-feira (23/6)

Pico de notificações de problemas foi durante o fim da tarde nas capitais brasileiras

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Junio Silva - Correio Braziliense
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Junio Silva - Correio Braziliense
Repórter
23/06/2026 20:03

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A empresa Meta, dona do Instagram, Facebook e WhatsApp, anunciou, nesta terça-feira (8/4), que vai implementar novas regras para proteger adolescentes com menos de 16 anos
A empresa Meta, dona do Instagram, Facebook e WhatsApp, teve problemas no Brasil, apresentando instabilidade crédito: Lionel BONAVENTURE/AFP

Quem tentou acessar o Instagram, o WhatsApp e até o Facebook no fim de tarde desta terça-feira (23/6) pode ter tido problemas para visualizar as publicações do feed e dos stories. As redes sociais apresentaram instabilidade, com um pico de notificações de problemas por volta das 18h, segundo o sistema Down Detector. 

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No X, antigo Twitter, usuários confusos relataram tela preta no feed e demora no recebimento de mensagens. Junto ao Instagram, as empresas pertencem à Meta, de Mark Zuckerberg.

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"Caiu Instagram, WhatsApp e Facebook. Alguém vai trabalhar essa madrugada inteira...", brincou um dos internautas. A maioria dos alertas de queda na rede social foi reportada em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Fortaleza. 

Até a publicação desta matéria ainda não se sabia o que causou a pane. A reportagem entrou em contato com a Meta e aguarda mais atualizações. 

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Matéria em atualização.

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