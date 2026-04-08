Como saber se seu WhatsApp foi clonado?

A instabilidade do WhatsApp muitas vezes pode causar dúvidas quanto à segurança da sua própria conta. Quando o aplicativo de mensagens apresenta falhas, muitos se perguntam se o problema é geral ou se o seu perfil foi comprometido por terceiros, por isso, identificar os sinais de uma possível clonagem pode proteger suas conversas e dados pessoais.

Um dos indícios mais claros de que algo está errado é quando você é desconectado da sua conta sem motivo aparente. Se o aplicativo pede para você fazer login novamente ou informa que seu número foi registrado em outro aparelho, desconfie, pois é uma das principais formas de perceber que outra pessoa pode ter acesso às suas mensagens.

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Sinais de que seu WhatsApp foi clonado

A clonagem geralmente ocorre quando criminosos conseguem o código de verificação de seis dígitos enviado por SMS e com esse número, eles podem registrar sua conta em outro celular. Fique atento aos seguintes sinais:

Atividade estranha na conta: se amigos ou familiares relatarem o recebimento de mensagens que você não enviou, é um forte indício de invasão. Verifique suas conversas enviadas para confirmar se há algo suspeito. Desconexão do WhatsApp Web: se você usa a versão para computador e é desconectado de forma inesperada e constante, alguém pode estar usando sua conta em outro navegador ou dispositivo. Alterações no perfil: mudanças na sua foto de perfil, recado ou status que não foram feitas por você são um sinal de que outra pessoa tem acesso à sua conta. Recebimento de código de verificação: se você receber um SMS ou notificação do WhatsApp com um código de confirmação sem tê-lo solicitado, significa que alguém está tentando registrar seu número. Jamais compartilhe esse código com ninguém, nem mesmo se a solicitação parecer vir do suporte oficial do aplicativo. Mensagens lidas sem seu conhecimento: notar que mensagens novas aparecem como lidas antes de você abri-las é outro forte indicador de que sua conta está sendo acessada por outro dispositivo.

Como se proteger de invasões

Para aumentar a segurança da sua conta, a principal recomendação é ativar a verificação em duas etapas. Vá em “Configurações”, depois em “Conta” e selecione “Verificação em duas etapas”. Essa função exige uma senha de seis dígitos criada por você sempre que o número for registrado em um novo celular, impedindo acessos não autorizados.

Além disso, crie o hábito de verificar periodicamente a lista de dispositivos conectados. No mesmo menu de “Configurações”, acesse “Aparelhos Conectados” e remova qualquer acesso que você não reconheça.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata