O algoritmo te conhece: como o Instagram decide o que mostrar no seu feed
Por que certos perfis e conteúdos aparecem constantemente para você? Entenda os segredos por trás do algoritmo e como ele personaliza sua experiência na rede social.
compartilheSIGA
Você já se perguntou por que determinadas influenciadoras ou celebridades aparecem com tanta frequência no seu feed do Instagram, mesmo sem você segui-las? A resposta está em um sistema complexo e inteligente, conhecido como algoritmo, que trabalha para personalizar a experiência de cada usuário na rede social.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Longe de ser uma simples ordem cronológica, o feed é uma vitrine montada sob medida para você. O objetivo do Instagram é mantê-lo na plataforma o maior tempo possível, mostrando conteúdos que considera mais relevantes para os seus interesses. Para isso, o sistema analisa cada passo que você dá no aplicativo.
Leia Mais
Como os algoritmos escolhem as notícias que você lê todos os dias
Como o TikTok cria novas celebridades: entenda o poder do algoritmo
O que é o algoritmo do Instagram?
O algoritmo do Instagram, na verdade, é um conjunto de vários sistemas e cálculos que decidem quais posts e contas aparecem primeiro para você em diferentes partes do aplicativo, como no Feed, nos Reels e na aba Explorar. Ele analisa seu comportamento, como curtidas, comentários e tempo gasto em cada publicação, para prever o que você mais gostaria de ver em seguida.
Como o algoritmo do Instagram funciona?
O sistema se baseia em milhares de sinais, mas alguns são considerados principais para organizar seu conteúdo. Entenda os fatores que mais influenciam essa seleção:
Tempo de visualização (watch time): o tempo que você passa assistindo a um vídeo ou observando uma imagem é uma das métricas mais importantes. Quanto mais tempo você dedica a um conteúdo, mais o Instagram entende que ele é relevante para você;
Salvamentos e compartilhamentos: salvar um post ou compartilhá-lo por mensagem direta (DM) são sinais poderosos de que o conteúdo tem alto valor. Essas ações têm mais peso do que uma simples curtida;
Interesse e relacionamento: o algoritmo prioriza posts de temas e contas com as quais você já interagiu. Publicações de amigos e perfis com quem você troca mensagens e comentários costumam aparecer no topo;
Recência da publicação: postagens mais recentes ainda têm preferência sobre as mais antigas, garantindo que o seu feed esteja sempre atualizado;
Frequência de uso e contas seguidas: a frequência com que você abre o aplicativo e o número de contas que você segue também impactam o que é exibido, pois o algoritmo precisa selecionar o conteúdo mais importante desde sua última visita.
Sim, você pode influenciar ativamente o que aparece para você. O algoritmo aprende com as suas ações. Portanto, para ter uma experiência mais alinhada aos seus gostos, a melhor estratégia é sinalizar claramente o que você quer ver.
Interaja com os conteúdos que te agradam, priorizando salvar e compartilhar o que for mais relevante. Lembre-se que, atualmente, essas ações têm um peso maior que as curtidas. Utilize a opção "Não tenho interesse" nos posts que não te agradam para que o Instagram exiba menos daquele tipo de conteúdo. Silenciar ou deixar de seguir contas que não são mais relevantes também é uma forma eficaz de refinar as sugestões da plataforma.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.