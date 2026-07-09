O algoritmo te conhece: como o Instagram decide o que mostrar no seu feed

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

Você já se perguntou por que determinadas influenciadoras ou celebridades aparecem com tanta frequência no seu feed do Instagram, mesmo sem você segui-las? A resposta está em um sistema complexo e inteligente, conhecido como algoritmo, que trabalha para personalizar a experiência de cada usuário na rede social.

Longe de ser uma simples ordem cronológica, o feed é uma vitrine montada sob medida para você. O objetivo do Instagram é mantê-lo na plataforma o maior tempo possível, mostrando conteúdos que considera mais relevantes para os seus interesses. Para isso, o sistema analisa cada passo que você dá no aplicativo.

Leia Mais

O que é o algoritmo do Instagram?

O algoritmo do Instagram, na verdade, é um conjunto de vários sistemas e cálculos que decidem quais posts e contas aparecem primeiro para você em diferentes partes do aplicativo, como no Feed, nos Reels e na aba Explorar. Ele analisa seu comportamento, como curtidas, comentários e tempo gasto em cada publicação, para prever o que você mais gostaria de ver em seguida.

Como o algoritmo do Instagram funciona?

O sistema se baseia em milhares de sinais, mas alguns são considerados principais para organizar seu conteúdo. Entenda os fatores que mais influenciam essa seleção:

Tempo de visualização (watch time): o tempo que você passa assistindo a um vídeo ou observando uma imagem é uma das métricas mais importantes. Quanto mais tempo você dedica a um conteúdo, mais o Instagram entende que ele é relevante para você;

Salvamentos e compartilhamentos: salvar um post ou compartilhá-lo por mensagem direta (DM) são sinais poderosos de que o conteúdo tem alto valor. Essas ações têm mais peso do que uma simples curtida;

Interesse e relacionamento: o algoritmo prioriza posts de temas e contas com as quais você já interagiu. Publicações de amigos e perfis com quem você troca mensagens e comentários costumam aparecer no topo;

Recência da publicação: postagens mais recentes ainda têm preferência sobre as mais antigas, garantindo que o seu feed esteja sempre atualizado;

Frequência de uso e contas seguidas: a frequência com que você abre o aplicativo e o número de contas que você segue também impactam o que é exibido, pois o algoritmo precisa selecionar o conteúdo mais importante desde sua última visita.

Sim, você pode influenciar ativamente o que aparece para você. O algoritmo aprende com as suas ações. Portanto, para ter uma experiência mais alinhada aos seus gostos, a melhor estratégia é sinalizar claramente o que você quer ver.

Interaja com os conteúdos que te agradam, priorizando salvar e compartilhar o que for mais relevante. Lembre-se que, atualmente, essas ações têm um peso maior que as curtidas. Utilize a opção "Não tenho interesse" nos posts que não te agradam para que o Instagram exiba menos daquele tipo de conteúdo. Silenciar ou deixar de seguir contas que não são mais relevantes também é uma forma eficaz de refinar as sugestões da plataforma.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.