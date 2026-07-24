Amazon traz novidades para Alexa+; IA agora pode controlar casa inteligente

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Amazon anunciou uma atualização do Alexa+ que amplia a integração da assistente virtual com dispositivos de casa inteligente e permite executar comandos mais complexos usando inteligência artificial (IA). A novidade, disponibilizada inicialmente em versão de pré-visualização, fez com que "Alexa" se tornasse um dos termos mais buscados no Google nesta sexta-feira (24/7), registrando um aumento superior a 600% nas pesquisas nas últimas 24 horas, segundo dados do Google Trends.

Com a atualização, o Alexa+ passa a se conectar automaticamente a aparelhos de marcas como Bosch, Delta, Ecovacs, iRobot, Yale Home, Whirlpool, Tapo e Eufy, identificando qual dispositivo deve responder ao comando sem que o usuário precise especificar o equipamento.

Segundo a Amazon, o objetivo é tornar a interação mais natural. Em vez de utilizar comandos específicos, os usuários poderão conversar com a assistente da mesma forma que fariam com outra pessoa.

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Um dos exemplos apresentados pela empresa envolve uma máquina de lavar compatível com a plataforma. O usuário pode dizer: "Alexa, o uniforme de futebol do meu filho precisa de uma lavagem mais intensa, mas a etiqueta diz só lavar a frio".

Nesse caso, a Alexa+ analisa automaticamente os ciclos disponíveis, identifica a configuração adequada e inicia a lavagem sem que o usuário precise mexer no painel do eletrodoméstico.

As novas funções são alimentadas por um kit de desenvolvimento de inteligência artificial criado pela Amazon para facilitar a integração entre fabricantes e a assistente virtual, incluindo recursos que antes não eram compatíveis com a plataforma.

Novo protocolo amplia integrações

Para expandir o número de serviços compatíveis, a Amazon também está adotando o Model Context Protocol (MCP), um padrão de código aberto que permite conectar modelos de inteligência artificial a sistemas e ferramentas externas.

Com isso, empresas como Canva, Headspace, Priceline, Lyft, Cengage, Virgin Atlantic e Weekend passarão a oferecer integração com a Alexa+ ainda neste ano.

A Priceline, por exemplo, permitirá que usuários pesquisem hotéis e façam reservas utilizando apenas comandos de voz. Já Atom Tickets, Cengage, Fandango e Taskrabbit devem aceitar pagamentos por meio da Amazon Wallet diretamente pela assistente.

Atualmente, a Alexa+ já oferece integração com plataformas como Ticketmaster, OpenTable, Uber, Thumbtack, Expedia, Yelp, Square e Angi.

Disponível no Brasil

A nova geração da Alexa+ foi apresentada globalmente pela Amazon em fevereiro e está disponível no Brasil desde junho.

Além das integrações com aplicativos e dispositivos inteligentes, a plataforma é capaz de executar solicitações com múltiplas etapas e criar rotinas completas por comando de voz. Um único pedido pode, por exemplo, ajustar a iluminação da casa inteligente, ligar o ar-condicionado, fechar cortinas inteligentes e iniciar a reprodução de músicas automaticamente.

A assistente também utiliza inteligência artificial generativa para manter conversas mais naturais, compreender o contexto entre diferentes perguntas, personalizar respostas para cada morador da residência e até resumir documentos e e-mails enviados pelo usuário.

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Clientes Amazon Prime podem solicitar gratuitamente o acesso antecipado ao Alexa+ por meio da página oficial da Amazon. Quem não é assinante também pode contratar o serviço separadamente mediante uma assinatura mensal.