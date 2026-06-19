Alexa+ já está no Brasil: assinantes Prime ganham acesso gratuito

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A Amazon lançou, nesta última quinta (18), a Alexa+ no Brasil, uma versão turbinada de sua assistente de voz com inteligência artificial generativa. A grande novidade é que o recurso está incluído gratuitamente na assinatura do Amazon Prime (R$ 19,90/mês), sem custo adicional. Para quem não é assinante, a Alexa+ pode ser contratada de forma avulsa por R$ 99,90 mensais.

A principal diferença da nova versão está na capacidade da assistente de entender contextos e realizar múltiplos pedidos em um único comando. Em vez de apenas responder a perguntas simples, a Alexa+ pode, por exemplo, planejar um roteiro de viagem, sugerindo voos, hotéis e atividades em uma conversa fluida.

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O que a Alexa+ oferece de novo?

A promessa é transformar a interação com o dispositivo, tornando-a menos robótica e mais parecida com um assistente pessoal real. A tecnologia permite que a Alexa+ processe informações de forma mais criativa e personalizada.

Outras funcionalidades disponíveis incluem:

criação de textos : como e-mails, posts para redes sociais ou histórias infantis personalizadas.

automação inteligente: rotinas mais complexas que se adaptam aos hábitos do usuário sem programação manual.

respostas proativas: a assistente poderá antecipar necessidades, como sugerir o fechamento de janelas se a previsão do tempo indicar chuva.

conversação contínua: não será mais preciso repetir a palavra de ativação, “Alexa”, a cada nova pergunta dentro do mesmo diálogo.

Para quem a Alexa+ vale a pena?

A resposta depende do seu perfil de uso e se você já é assinante do Amazon Prime. Para quem já paga os R$ 19,90 mensais do serviço, o acesso à Alexa+ é um bônus gratuito e valioso, especialmente para quem utiliza a assistente para automação residencial, produtividade e tarefas complexas.

Se você não é assinante Prime, a chegada da Alexa+ pode ser o incentivo que faltava para aderir ao plano. Já a assinatura avulsa de R$ 99,90 é voltada para usuários avançados que precisam das capacidades da IA generativa, mas não têm interesse nos outros benefícios do Prime.

Por outro lado, se você usa a Alexa apenas para tarefas básicas como ouvir música, definir alarmes ou saber a previsão do tempo, a versão gratuita tradicional continua sendo mais do que suficiente e não sofreu alterações.

Como ativar a Alexa+

Assinantes Prime podem solicitar o acesso antecipado, disponível até pelo menos 30 de outubro de 2026, pelo site da Amazon ou dizendo o comando "Alexa, quero a Alexa+". Quem comprar um novo dispositivo da linha Echo ou Fire TV também recebe o acesso automaticamente.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.