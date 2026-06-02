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Casa inteligente: o guia completo para transformar seu lar com tecnologia

Saiba quais os primeiros passos e os dispositivos essenciais para iniciar na automação residencial de forma fácil, segura e sem gastar uma fortuna

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
02/06/2026 17:11

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Casa inteligente: o guia completo para transformar seu lar com tecnologia
A centralização do controle via smartphone é o primeiro passo para automatizar sua casa, facilitando a gestão de todos os dispositivos inteligentes. crédito: iStock

Transformar uma casa comum em uma casa inteligente pode parecer uma tarefa complexa e cara, mas a realidade é muito mais acessível. Com alguns dispositivos e um bom planejamento, é possível automatizar tarefas, aumentar a segurança e economizar energia de forma simples. Este guia mostra os primeiros passos para modernizar seu lar sem complicações.

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Como começar? Escolha seu ecossistema

O cérebro de uma casa inteligente é o assistente virtual, que centraliza o controle dos dispositivos. A escolha do ecossistema é o ponto de partida, e as três principais opções no mercado são:

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  • Amazon Alexa: Presente nos dispositivos Echo, é conhecida pela enorme compatibilidade com produtos de diversas marcas e pela variedade de “skills” (aplicativos de voz).

  • Google Assistente: Integrado aos aparelhos Google Nest e a todos os celulares Android, destaca-se pela sua capacidade de pesquisa e integração com outros serviços do Google.

  • Apple HomeKit (Siri): Ideal para quem já utiliza iPhones, iPads e outros produtos da Apple, oferecendo um ecossistema fechado e com forte apelo à privacidade e segurança.

Ao escolher, considere os dispositivos que você já possui. A boa notícia é que o padrão de conectividade Matter, cada vez mais presente no mercado, facilita a comunicação entre produtos de diferentes fabricantes, tornando essa decisão menos restritiva.

Dispositivos essenciais para iniciantes

Você não precisa automatizar a casa inteira de uma vez. Começar com o básico é a melhor estratégia. Um kit inicial, com um smart speaker e alguns acessórios, pode ter um custo inicial acessível, muitas vezes na faixa de R$ 300 a R$ 600.

Lâmpadas e iluminação inteligente

São o ponto de entrada mais popular. Com elas, você pode ligar e desligar luzes por comando de voz, programar horários para acender e apagar, ajustar a intensidade e até mesmo mudar a cor da iluminação para criar diferentes ambientes.

Tomadas inteligentes

Elas transformam aparelhos comuns em dispositivos conectados. Basta plugar uma cafeteira, um ventilador ou um abajur na tomada inteligente para poder controlá-los remotamente pelo celular ou por voz.

Segurança simplificada

Fechaduras inteligentes permitem trancar e destrancar portas à distância, enquanto câmeras de segurança Wi-Fi oferecem monitoramento em tempo real pelo smartphone. São ótimas opções para quem busca mais tranquilidade.

Segurança e Privacidade: Pontos de Atenção

Ao adotar assistentes de voz e dispositivos conectados, é crucial estar ciente das questões de privacidade. Esses aparelhos estão sempre “ouvindo” para responder ao comando de ativação. É recomendável revisar as configurações de privacidade no aplicativo do seu assistente para gerenciar o histórico de gravações e entender como seus dados são utilizados. Além disso, proteja sua rede Wi-Fi com uma senha forte, pois ela é a porta de entrada para todos os seus equipamentos.

Comece pequeno, com um ou dois dispositivos, e explore as possibilidades. Aos poucos, você entenderá suas necessidades e poderá expandir seu ecossistema de forma consciente, deixando sua casa mais confortável, segura e eficiente.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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