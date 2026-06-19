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Como usar a Alexa para deixar sua casa mais inteligente e conectada

O assistente de voz da Amazon pode controlar luzes, TVs e até a cafeteira; veja dicas e aparelhos compatíveis para automatizar tarefas do dia a dia

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
19/06/2026 08:38

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Como usar a Alexa para deixar sua casa mais inteligente e conectada
O dispositivo Echo, como o Echo Dot, é a central para o controle da casa inteligente por meio da assistente virtual Alexa. crédito: Pexels/ Jonathan Borba

Transformar a casa em um ambiente inteligente, onde luzes, televisores e até a cafeteira obedecem a comandos de voz, já é uma realidade acessível. A assistente virtual Alexa, da Amazon, funciona como um cérebro para essa automação, centralizando o controle de diversos aparelhos. Com o lançamento da Alexa+ em fevereiro de 2026, a assistente ganhou capacidades de inteligência artificial generativa, tornando-se mais conversacional e capaz de executar tarefas complexas de ponta a ponta. A Alexa+ está disponível gratuitamente para membros Amazon Prime e custa R$ 99,90 por mês para não-membros.

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A experiência de automação residencial permite que tarefas rotineiras sejam executadas com simples comandos de voz ou até mesmo de forma programada, trazendo mais conforto e praticidade para o dia a dia. Desde ajustar a iluminação para um jantar até garantir que todos os eletrônicos foram desligados ao sair de casa, as possibilidades são amplas.

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O que é preciso para começar?

O primeiro passo é ter um dispositivo da linha Echo, como o Echo Dot ou o Echo Show. Ele funciona como a central que ouve seus comandos e os transmite para os outros aparelhos conectados na mesma rede Wi-Fi. É por meio dele que a comunicação com a casa inteligente acontece.

Depois, é necessário adquirir dispositivos compatíveis. Lâmpadas, tomadas, interruptores, câmeras de segurança e smart TVs são alguns dos itens mais populares. A embalagem desses produtos geralmente informa a compatibilidade com a Alexa, facilitando a escolha.

A configuração é simples e feita pelo aplicativo da Alexa no celular. No app, você conecta os novos dispositivos à sua conta e pode organizá-los por cômodos, como "quarto" ou "sala", o que simplifica os comandos de voz posteriores.

Crie rotinas para automatizar tarefas

O grande diferencial está na criação de "Rotinas", que são sequências de ações acionadas por um único comando. Elas são ideais para automatizar tarefas repetitivas. Veja alguns exemplos práticos:

  • Bom dia: ao dizer “Alexa, bom dia”, ela pode acender as luzes do quarto gradualmente, ligar a cafeteira em uma tomada inteligente e iniciar um resumo das principais notícias do dia.

  • Sessão cinema: com o comando “Alexa, modo cinema”, as luzes da sala diminuem de intensidade, a TV é ligada no aplicativo de streaming desejado e o sistema de som é ativado.

  • Sair de casa: ao falar “Alexa, estou saindo”, todas as luzes e aparelhos eletrônicos conectados são desligados automaticamente, garantindo segurança e economia de energia.

Com a Alexa+, essas automações já estão mais sofisticadas. A versão com inteligência artificial generativa entende comandos mais complexos e pode criar rotinas de forma proativa, aprendendo com os hábitos dos moradores e tornando a interação com a casa mais natural.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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