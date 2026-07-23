Além da busca: 5 ferramentas do Google que você talvez não conheça

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A maioria das pessoas conhece o Google como o buscador mais poderoso do mundo, mas o ecossistema da Alphabet, sua empresa-mãe, vai muito além. A companhia oferece uma série de ferramentas gratuitas e extremamente úteis que podem transformar a sua produtividade, criatividade e até mesmo a forma como você explora o mundo. São serviços que muitas vezes ficam escondidos atrás dos produtos mais famosos, como o Gmail ou o Maps.

Esses aplicativos e plataformas foram desenhados para resolver problemas específicos do dia a dia, desde organizar anotações rápidas até explorar obras de arte de museus renomados sem sair de casa. Conhecer essas alternativas pode otimizar suas tarefas diárias e abrir um leque de novas possibilidades. Descubra cinco dessas ferramentas incríveis que você provavelmente não conhecia.

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1. Google Keep: o que é e como funciona?

O Google Keep é um aplicativo de anotações e lembretes que funciona como um bloco de notas digital. Sua interface simples permite criar notas com texto, listas de tarefas, desenhos e gravações de voz. Tudo é sincronizado com sua conta Google, ficando acessível em qualquer dispositivo. Em 2026, sua integração com o Google Tarefas foi aprofundada, centralizando ainda mais a gestão de pendências, e recursos como o "Keep Live", que transcreve áudio em tempo real, foram anunciados para otimizar a produtividade.

2. Google Lens: como usar a busca por imagem?

O Google Lens transforma a câmera do seu celular em uma poderosa ferramenta de busca visual. Em vez de digitar, você aponta a câmera para um objeto e o aplicativo usa inteligência artificial para fornecer informações contextuais sobre ele. Por exemplo, ao focar em um prato em um restaurante, o Lens pode buscar a receita online ou mostrar avaliações.

Suas funcionalidades mais populares incluem:

Traduzir textos em placas e cardápios em tempo real.

Identificar plantas, animais e pontos turísticos com alta precisão.

Encontrar produtos para compra a partir de uma foto e comparar preços.

Copiar textos de um livro ou documento físico diretamente para o seu dispositivo.

3. Google Arts & Culture: o que encontrar na plataforma?

Esta plataforma é um verdadeiro museu virtual. O Google Arts & Culture reúne acervos de milhares de museus e instituições culturais ao redor do mundo, permitindo que qualquer pessoa acesse um patrimônio artístico global. É possível explorar coleções, fazer tours virtuais em 360 graus por locais históricos e analisar obras de arte em altíssima resolução, com um nível de detalhe impossível de se ver a olho nu.

4. Google Fonts: onde baixar fontes gratuitas?

O Google Fonts é um repositório com uma vasta biblioteca de fontes de alta qualidade e de uso livre. A ferramenta é essencial para designers, desenvolvedores e criadores de conteúdo que precisam de tipografias profissionais para sites, apresentações ou documentos sem se preocupar com licenciamento. Todas as fontes podem ser baixadas gratuitamente ou incorporadas diretamente em projetos web.

5. Google Trends: como saber o que está em alta?

O Google Trends permite analisar a popularidade de termos de busca ao longo do tempo. É uma ferramenta poderosa para entender o interesse do público sobre determinados assuntos, comparar a popularidade entre diferentes palavras-chave e identificar tendências sazonais ou emergentes. Por exemplo, um e-commerce pode usá-la para decidir quando começar uma campanha de "casacos de inverno". É muito útil para profissionais de marketing, jornalistas e curiosos em geral.

Explorar essas ferramentas pode não apenas facilitar tarefas rotineiras, mas também inspirar novas ideias. Que tal experimentar uma delas hoje e descobrir como a tecnologia do Google pode ir além da simples busca?

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.