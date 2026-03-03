Funções 'secretas' do Google que vão muito além da busca; veja como usar

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Muitos usuários recorrem ao Google diariamente apenas para fazer pesquisas, mas a página inicial do buscador esconde uma série de ferramentas interativas e úteis que podem ser acessadas com um simples comando. De um afinador de instrumentos a jogos clássicos, diversas funcionalidades estão disponíveis diretamente nos resultados, sem a necessidade de clicar em nenhum link ou instalar aplicativos.

Essas ferramentas são projetadas para oferecer respostas rápidas e soluções práticas para tarefas cotidianas, transformando a busca em um verdadeiro canivete suíço digital. Comandos específicos ativam widgets interativos que resolvem desde problemas matemáticos até a necessidade de uma pausa para relaxar. Conhecer esses atalhos pode economizar tempo e surpreender pela conveniência.

Leia Mais

Descubra algumas funções úteis do Google

Para acessar as funcionalidades, basta digitar o termo correspondente na barra de pesquisa. A maioria funciona tanto no computador quanto em dispositivos móveis. Confira algumas das mais interessantes:

Afinador de instrumentos: precisa afinar um instrumento? Basta digitar "Google Tuner" ou "Afinador Google" e o buscador exibirá uma ferramenta interativa que usa o microfone do seu dispositivo para ajudar na afinação precisa.

Calculadora de gorjeta: ao buscar por "calculadora de gorjeta", você encontra uma ferramenta simples para inserir o valor total da conta, a porcentagem desejada e o número de pessoas. O cálculo da divisão é feito na hora. Note que a disponibilidade desta função pode variar conforme a sua região.

Metrônomo: músicos e estudantes podem usar o metrônomo digital do Google. Digite "metrônomo" para ajustar as batidas por minuto desejadas diretamente na tela.

Cara ou coroa: para decisões rápidas e imparciais, pesquise por "cara ou coroa". Uma moeda virtual será lançada na tela, apresentando o resultado instantaneamente. A função "rolar um dado" também está disponível.

Jogos clássicos: em momentos de tédio, busque por "Pac-Man", "jogo da velha" ou "solitaire" para jogar versões clássicas diretamente na página de resultados, sem a necessidade de downloads.

Exercício de respiração: para uma pausa relaxante, digite "exercício de respiração". O buscador oferece um guia interativo de um minuto para ajudar a acalmar e focar a mente. Esta ferramenta pode não estar disponível em todos os locais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.