Bem Viver

Como planejar seu ano: 5 apps de calendário para organizar a vida

Aproveite o início de março para colocar suas metas e compromissos em ordem; conheça as melhores ferramentas digitais para gerenciar seu tempo e tarefas

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
27/02/2026 16:03

O Google Agenda, um dos aplicativos essenciais para organizar a rotina, integra-se a outros serviços da empresa. crédito: appshunter.io/ Unsplash

A chegada de março de 2026 renova a busca por organização pessoal e profissional. Com o ano já em andamento, muitas pessoas aproveitam o período para ajustar rotas, definir novas metas e, principalmente, colocar a agenda em dia. A tecnologia se tornou uma aliada fundamental nesse processo, oferecendo ferramentas que vão muito além de um simples calendário de papel.

Os aplicativos de calendário digital permitem não apenas visualizar datas e feriados, mas também gerenciar tarefas, agendar reuniões, criar lembretes e compartilhar compromissos com outras pessoas. Eles centralizam as informações em um único lugar, acessível a partir de qualquer dispositivo, como celular, computador ou tablet.

Com tantas opções disponíveis, escolher a ideal pode ser um desafio. Para ajudar nessa tarefa, selecionamos cinco aplicativos eficientes que atendem a diferentes perfis e necessidades, desde quem busca simplicidade até usuários que precisam de recursos avançados para gerenciar projetos complexos.

5 aplicativos de calendário para otimizar sua rotina

A seleção a seguir considera critérios como popularidade, disponibilidade multiplataforma e funcionalidades gratuitas robustas, atendendo a diferentes perfis de usuários.

Google Agenda

É uma das ferramentas mais populares e versáteis. Totalmente gratuito, o Google Agenda se integra perfeitamente a outros serviços da empresa, como Gmail e Google Meet. Ele importa automaticamente reservas de voos e hotéis do seu e-mail, facilita o agendamento de videochamadas e permite criar calendários compartilhados, ideal para organizar a rotina da família ou da equipe de trabalho.

Calendário da Apple

Para quem utiliza o ecossistema da Apple, esta é a escolha natural. O aplicativo vem instalado em iPhones, iPads e Macs, oferecendo uma sincronização perfeita entre os dispositivos. Com um design limpo e intuitivo, ele cumpre bem as funções essenciais de agendamento e lembretes, além de se integrar ao assistente de voz Siri, permitindo adicionar eventos usando apenas a voz.

Microsoft Outlook Calendar

O Calendário do Outlook é uma ferramenta robusta, especialmente para o ambiente corporativo. Integrado ao serviço de e-mail da Microsoft, ele simplifica o agendamento de reuniões, a reserva de salas e a visualização da disponibilidade de colegas de equipe. Sua interface é clara e oferece recursos úteis para quem precisa gerenciar múltiplos compromissos profissionais diariamente.

Todoist

Embora seja conhecido como um gerenciador de tarefas, o Todoist se integra bem com calendários externos. Ele permite que você organize suas atividades com datas e horários, estabeleça prioridades e acompanhe o progresso de projetos. É a opção ideal para quem deseja unir a lista de afazeres com a agenda de compromissos em uma única plataforma, que oferece planos gratuitos e pagos.

Notion

A Notion oferece tanto o Notion Calendar (um aplicativo de calendário dedicado) quanto seu workspace, que permite criar visualizações de calendário personalizadas. A ferramenta é perfeita para quem busca centralizar todas as informações da vida pessoal e profissional, oferecendo flexibilidade para construir um sistema de organização totalmente adaptado às suas necessidades. Possui versões gratuitas e planos pagos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

