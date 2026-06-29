Hiperconectados e isolados: o paradoxo que muda o mercado

Como construir diálogo em uma sociedade cada vez mais conectada e, ao mesmo tempo, mais fragmentada? Esse é o ponto de partida do 10º Seminário Abracom Minas de Comunicação Corporativa, que acontece no dia 2 de julho, das 13h às 18h, na Hotmart, em Belo Horizonte. Com o tema "A comunicação entre bolhas & pontes", o encontro propõe uma reflexão sobre os impactos da hiperconectividade, das comunidades digitais e da polarização na comunicação contemporânea.

Em um cenário em que a informação circula em velocidade recorde, mas a confiança se torna um ativo cada vez mais escasso, o seminário convida profissionais da área para discutir como marcas, organizações e lideranças podem construir relações mais autênticas e relevantes. Questões como reputação, influência, pertencimento e o papel estratégico da comunicação na formação de comunidades também estarão no centro dos debates.

“Hoje, mais do que transmitir mensagens, precisamos compreender comunidades, fortalecer relações e reconstruir espaços de diálogo. Ao reunir profissionais de diferentes áreas e experiências, o Seminário Abracom Minas busca estimular uma discussão sobre o papel estratégico da comunicação na criação de relações mais humanas, transparentes e relevantes", explica Rafael Araújo, diretor regional da A Associação Brasileira de Agências de Comunicação Corporativa (Abracom) em Minas Gerais.

A programação reúne nomes que atuam em áreas ligadas à comunicação corporativa, da inovação, da reputação e da liderança. A palestra de abertura será conduzida por Paulo Emediato, Head de Growth & Communications do Inovabra, ecossistema de inovação do Bradesco, que abordará o tema "O mundo em bolhas sociais", trazendo reflexões sobre tecnologia, comportamento e os novos desafios da comunicação.

Na sequência, o painel "Como as marcas estão lidando com as bolhas sociais" reunirá Ludmila Ximenes, líder Comercial e Marketing do Grupo DVT, e Gabriel Didier, Diretor de Comunicação Externa, Interna e Reputação da Ambev. E para o encerramento do seminário, Vânia Bueno, especialista em desenvolvimento humano, liderança e governança corporativa, apresentará a palestra "Como construir pontes em um mundo de bolhas", trazendo uma perspectiva centrada nas relações humanas, na confiança e no papel da liderança diante das transformações da comunicação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço

10º Seminário ABRACOM Minas – A Comunicação entre Bolhas & Pontes