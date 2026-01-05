Cenário atual exige planejamento estratégico da comunicação

Com a consolidação da inteligência artificial nos fluxos de marketing e a saturação de conteúdo nas redes, 2026 será um ponto de inflexão para as empresas que ainda não estruturaram sua comunicação institucional. Aquelas que não investirem em estratégia, clareza de discurso e produção de conteúdo relevante correm o risco de perder visibilidade, autoridade e conexão com seus públicos.

O mercado já mostra essa direção. Um levantamento da SurveyMonkey revela que 51% dos profissionais de marketing utilizam inteligência artificial para apoiar tarefas como criação de conteúdo, análise de audiência e definição de pautas. Além disso, 45% usam IA para fazer brainstorming de ideias de conteúdo.

Juliana Sampaio, jornalista, estrategista de comunicação e cofundadora da Foco Consultoria Estratégica, alerta que o conteúdo deixou de ser apenas informativo ou promocional. “As organizações não podem depender apenas de posts esporádicos ou comunicação reativa. Em 2026, a comunicação institucional precisa ser planejada com estratégia, focando no discurso das lideranças. Quem não fizer isso vai perder espaço e relevância”, afirma.

A Foco, que atua com empresas e lideranças públicas em comunicação estratégica, assessoria de imprensa, gestão e prevenção de crises e rebranding institucional, defende que o primeiro passo para estruturar uma comunicação sólida é a definição de uma linha editorial clara. Essa linha deve traduzir o propósito da organização e orientar a linguagem em todos os canais de relacionamento.

O segundo passo, segundo a consultoria, é mapear os públicos prioritários. Saber com quem a empresa precisa dialogar e por quais meios esses diálogos acontecem são o que define as escolhas de conteúdo e de formato. O terceiro ponto é estabelecer processos internos: criar um calendário editorial, definir responsabilidades e organizar a produção de forma contínua e mensurável.

Para Felipe Amorim, também jornalista, especialista em inteligência artificial e cofundador da Foco, a adoção da inteligência artificial deve ser feita com critério e supervisão. “A IA agiliza, mas não substitui o pensamento estratégico. O risco de usar IA sem planejamento é publicar muito e dizer pouco. É preciso incorporar essas ferramentas com método, especialmente na criação de conteúdo institucional”, diz.

De acordo com o portal SEO.com, o mercado global de inteligência artificial aplicada ao marketing deve ultrapassar os 60 bilhões de dólares em 2025. Além da produção de conteúdo, os usos mais frequentes incluem personalização de campanhas, análise preditiva de comportamento e monitoramento de reputação.

Felipe destaca ainda a importância do acompanhamento de resultados. “Comunicação institucional exige adaptação constante. Não basta publicar. É preciso observar os dados, interpretar os sinais e revisar a rota quando necessário”, afirma.

Para a Foco Consultoria Estratégica, empresas que colocarem a comunicação institucional no centro das suas decisões em 2026 estarão mais preparadas para responder a crises, dialogar com a sociedade e sustentar narrativas consistentes em ambientes digitais e presenciais.

“A ausência de uma estratégia de comunicação integrada vai comprometer a eficiência organizacional. Em 2026, a comunicação não pode mais ser tratada como execução isolada, mas como parte do sistema de gestão, com planejamento, métricas e papel claro na tomada de decisão”, finaliza Juliana Sampaio.

Cinco passos para estruturar a comunicação institucional em 2026

Definir uma linha editorial clara

Identificar os temas que traduzem o propósito da empresa e estabelecer um tom de voz coerente para todas as plataformas. Mapear os públicos e canais prioritários

Entender com quem a empresa precisa falar, onde essas pessoas estão e quais formatos geram mais engajamento. Estabelecer rotinas e processos de produção

Criar um calendário editorial e um fluxo de trabalho com tarefas, responsáveis e prazos. Integrar inteligência artificial de forma estratégica

Usar a IA para acelerar pesquisas, esboços e análise de performance, mas mantendo a supervisão humana. Monitorar resultados e adaptar com frequência

Comunicação institucional exige acompanhamento constante. Usar indicadores reais para ajustar a estratégia da empresa.

Sobre a Foco Consultoria Estratégica

A Foco Consultoria Estratégica é uma consultoria especializada em posicionamento institucional, reputação e comunicação estratégica para marcas, lideranças e organizações que ocupam (ou precisam ocupar) lugares de influência.

Com uma atuação baseada em análise de cenário, leitura política, inteligência de dados e escuta qualificada, a Foco atua na construção e na proteção de narrativas públicas e institucionais, alinhando discurso, imagem e estratégia para gerar credibilidade, autoridade e resultados concretos através da comunicação, tanto no ambiente on-line quanto off-line.