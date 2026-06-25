Assine
overlay
Início Tecnologia
CONECTADOS

Brasil tem mais smartphones que habitantes: entenda o fenômeno

Com 1,2 smartphone por pessoa, estudo da FGV aponta o trabalho híbrido como motor para a explosão de dispositivos portáteis no dia a dia do país

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
25/06/2026 16:15 - atualizado em 25/06/2026 16:17

compartilhe

SIGA
×
Brasil tem mais smartphones que habitantes: entenda o fenômeno
Cenário comum em plataformas urbanas: pessoas conectadas a seus smartphones, ilustrando o alto índice de dispositivos por habitante no Brasil crédito: FreePik

O Brasil registrou uma média de 1,2 smartphone por habitante, totalizando 258 milhões de celulares inteligentes em funcionamento. O número supera a população nacional, que é de 203 milhões de pessoas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os dados constam na 35ª Edição da Pesquisa do Uso da TI, divulgada pelo Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da Fundação Getulio Vargas (FGVcia).

Leia Mais

Quando notebooks e tablets são incluídos na conta, o indicador de dispositivos portáteis sobe para 1,8 por habitante, com 384 milhões de unidades em circulação. O volume representa um avanço em relação à média de 1,7 registrada no mesmo período de 2023.

Ao somar os computadores de mesa, o país atinge a marca de 480 milhões de dispositivos digitais em uso doméstico e corporativo. A quantia equivale a 2,2 aparelhos para cada brasileiro, impulsionando o mercado de carregadores portáteis, que se tornaram acessórios de primeira necessidade.

Trabalho híbrido dita tendências no mercado

Apesar do volume expressivo de telas, as vendas anuais de computadores tradicionais desaceleraram. A FGVcia aponta a comercialização de 12 milhões de unidades no ano passado, uma queda de 3% em comparação com o período anterior.

O comportamento de empresas e consumidores revela uma transformação qualitativa. O avanço definitivo do trabalho híbrido deve manter aquecida a venda de computadores portáteis, ainda que o volume total do setor de PCs tenda à estabilidade.

A projeção para os próximos anos indica que os celulares vão ampliar a distância em relação a desktops e tablets, devido à preferência por ferramentas compactas que unificam estudo, trabalho e entretenimento.

A virada da Inteligência Artificial

Pela primeira vez em 35 anos, o levantamento da FGV mapeou a penetração de ferramentas de Inteligência Artificial generativa. O estudo confirmou a rápida adoção dos assistentes virtuais de última geração no cotidiano dos brasileiros.

No topo do ranking de popularidade e usuários ativos, o ChatGPT, desenvolvido pela OpenAI, lidera a categoria de chatbots. As ferramentas concorrentes Google Gemini e Microsoft Copilot aparecem como as principais alternativas em expansão no mercado nacional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

celular ibge internet smartphone

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay