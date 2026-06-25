Brasil tem mais smartphones que habitantes: entenda o fenômeno

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Brasil registrou uma média de 1,2 smartphone por habitante, totalizando 258 milhões de celulares inteligentes em funcionamento. O número supera a população nacional, que é de 203 milhões de pessoas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os dados constam na 35ª Edição da Pesquisa do Uso da TI, divulgada pelo Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da Fundação Getulio Vargas (FGVcia).

Leia Mais

Quando notebooks e tablets são incluídos na conta, o indicador de dispositivos portáteis sobe para 1,8 por habitante, com 384 milhões de unidades em circulação. O volume representa um avanço em relação à média de 1,7 registrada no mesmo período de 2023.

Ao somar os computadores de mesa, o país atinge a marca de 480 milhões de dispositivos digitais em uso doméstico e corporativo. A quantia equivale a 2,2 aparelhos para cada brasileiro, impulsionando o mercado de carregadores portáteis, que se tornaram acessórios de primeira necessidade.

Trabalho híbrido dita tendências no mercado

Apesar do volume expressivo de telas, as vendas anuais de computadores tradicionais desaceleraram. A FGVcia aponta a comercialização de 12 milhões de unidades no ano passado, uma queda de 3% em comparação com o período anterior.

O comportamento de empresas e consumidores revela uma transformação qualitativa. O avanço definitivo do trabalho híbrido deve manter aquecida a venda de computadores portáteis, ainda que o volume total do setor de PCs tenda à estabilidade.

A projeção para os próximos anos indica que os celulares vão ampliar a distância em relação a desktops e tablets, devido à preferência por ferramentas compactas que unificam estudo, trabalho e entretenimento.

A virada da Inteligência Artificial

Pela primeira vez em 35 anos, o levantamento da FGV mapeou a penetração de ferramentas de Inteligência Artificial generativa. O estudo confirmou a rápida adoção dos assistentes virtuais de última geração no cotidiano dos brasileiros.

No topo do ranking de popularidade e usuários ativos, o ChatGPT, desenvolvido pela OpenAI, lidera a categoria de chatbots. As ferramentas concorrentes Google Gemini e Microsoft Copilot aparecem como as principais alternativas em expansão no mercado nacional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.