8 golpes digitais na Copa do Mundo: saiba como se proteger agora

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Copa do Mundo mobiliza milhões de torcedores. E, com partidas nos três países da América do Norte - Estados Unidos, Canadá e México -, a expectativa de público é recorde. Apesar da euforia, o aumento de atividades financeiras atrai cibercriminosos. Segundo a TransUnion, 40% dos brasileiros afirmam ter sido alvo de fraudes por e-mail, internet ou telefone. O prejuízo mediano entre as vítimas foi de R$ 6.311.

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Dados do relatório anual da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) mostram que os golpes financeiros causaram perdas de R$ 10,1 bilhões no Brasil em 2024, uma alta de 17% em relação ao ano anterior. Seja em estádios, hotéis ou plataformas de streaming, os torcedores precisam redobrar a atenção.

Confira oito ameaças digitais que podem ganhar força durante a competição e como evitá-las:

Redes Wi-Fi falsas

Locais com grande circulação de pessoas, como aeroportos e estádios, atraem criminosos que criam redes Wi-Fi falsas. O objetivo é interceptar senhas, dados bancários e outras informações sensíveis.

Para se proteger, evite acessar contas bancárias ou realizar compras conectado a redes públicas. Sempre que possível, utilize sua conexão móvel ou uma VPN confiável.

Ingressos em sites falsos

A alta procura por ingressos abre espaço para páginas fraudulentas que imitam plataformas oficiais. Muitas vítimas só descobrem o golpe ao tentar entrar no estádio. Compre bilhetes apenas por canais oficiais e verifique o endereço do site antes de pagar.

Golpes com QR Codes

O uso de QR Codes impulsionou o "quishing", golpe em que códigos levam usuários a páginas falsas que roubam dados. Antes de inserir qualquer informação, confira se o site aberto pelo QR Code pertence à organização oficial.

Plataformas de streaming falsas

Sites falsos prometem transmissões gratuitas ou mais baratas para capturar dados das pessoas. Utilize apenas serviços oficiais ou plataformas reconhecidas para assistir aos jogos.

Aplicativos falsos da competição

Criminosos distribuem aplicativos que simulam oferecer cobertura dos jogos, mas instalam malware para roubar informações bancárias. Baixe apps apenas de lojas oficiais, como Play Store e Apple Store, e verifique as avaliações do desenvolvedor.

Anúncios maliciosos em transmissões

Sites não oficiais costumam exibir pop-ups e anúncios enganosos que podem redirecionar para páginas de phishing ou iniciar downloads maliciosos. Evite clicar em banners suspeitos e mantenha seu navegador e antivírus atualizados.

Invasão de contas de streaming

Serviços populares de streaming são alvos de ataques que usam senhas vazadas para acessar contas de usuários. Use senhas exclusivas para cada serviço e habilite a autenticação multifator sempre que disponível.

Promoções falsas do torneio

Promessas de ingressos gratuitos e brindes VIP circulam nas redes sociais durante a competição. Desconfie de ofertas que parecem boas demais e nunca forneça dados pessoais sem antes verificar a legitimidade da promoção.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.