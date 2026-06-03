Golpe do álbum da Copa 2026: um detalhe no pacote revela a fraude

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A procura pelo álbum da Copa do Mundo Fifa 2026 tornou-se alvo de uma rede de estelionato digital no país. O Procon-SP registrou um aumento de 220% nas queixas sobre o golpe, enquanto a Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu 200 mil figurinhas falsificadas. Um relatório da empresa de cibersegurança Danresa revela que os criminosos montaram uma estrutura profissional para enganar os colecionadores.

Seguindo o calendário oficial da Fifa, os golpistas distribuem anúncios patrocinados falsos em redes sociais e aplicativos de mensagens. Eles oferecem kits de figurinhas com descontos agressivos para roubar dados pessoais, como nome e CPF e aplicar outras fraudes no futuro.

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O ‘furo’ do golpe: a regra das 5 figurinhas

A principal pista para identificar a fraude está no próprio pacote de figurinhas. Os sites falsos anunciam e vendem pacotes com cinco cromos. No entanto, o produto oficial da Panini para a Copa de 2026 é distribuído mundialmente com sete figurinhas por envelope. Essa diferença na quantidade é um detalhe crucial para o consumidor perceber o golpe antes da compra.

A armadilha do Pix e os sites clonados

Para criar um ambiente de falsa segurança, os fraudadores desenvolveram mais de 222 sites que imitam o design da Panini, incluindo o cadeado de segurança na barra de endereço. O golpe se concretiza no pagamento via Pix, pois a transferência é instantânea e não pode ser estornada como uma compra no cartão de crédito.

Os golpistas utilizam empresas de fachada para receber os valores. Ao escanear o QR Code, a vítima vê a razão social de uma suposta prestadora de serviços, o que reduz a desconfiança no momento final da transação.

Guia de sobrevivência para o colecionador

Para se proteger, a primeira regra é conferir o destinatário do Pix antes de confirmar a transação. O nome correto deve ser exclusivamente Panini Brasil Ltda. Caso apareça o nome de outra empresa, a operação deve ser cancelada imediatamente.

É fundamental desconfiar de promoções com descontos superiores a 30% no valor dos kits ou ofertas de frete grátis muito vantajosas. O canal oficial de vendas opera apenas no endereço panini.com.br, tornando qualquer variação de link altamente suspeita.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.