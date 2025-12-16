Assine
Fim de ano seguro: 7 dicas para evitar golpes digitais em suas viagens

Confira um guia prático para manter seus dados e dinheiro seguros nas férias

Maria Dulce Miranda
16/12/2025 15:27 - atualizado em 16/12/2025 16:36

Com a alta temporada de viagens, passageiros devem redobrar a atenção contra golpes digitais ao usar o celular em locais públicos crédito: FreePik

A temporada de viagens de fim de ano já começou, e, com ela, cresce a atenção para os golpes digitais. Dados do Ministério do Turismo mostram que mais de 14 milhões de passageiros circularam pelos aeroportos do país nas últimas festividades.

Essa movimentação, somada aos R$ 22,8 bilhões gerados pelo turismo doméstico em 2024, segundo o IBGE, cria o cenário ideal para ataques. As principais ameaças são redes Wi-Fi públicas falsas, e-mails de phishing e o furto de dispositivos desprotegidos.

Como se proteger dos golpes digitais na viagem?

Para ajudar os viajantes a manterem seus dados e dinheiro seguros, a plataforma de cibersegurança KnowBe4 listou sete práticas essenciais que podem evitar grandes dores de cabeça durante o descanso.

  1. Desconfie de e-mails e mensagens: ofertas boas demais para ser verdade, confirmações de reserva inesperadas ou pedidos de atualização de dados são táticas comuns de phishing. Sempre verifique a informação nos canais oficiais da empresa, como o site ou aplicativo, em vez de clicar em links recebidos.

  2. Cuidado com o Wi-Fi público: antes de conectar seu celular ou notebook em redes de hotéis, aeroportos ou cafés, confirme o nome exato da rede com um funcionário. Criminosos criam pontos de acesso falsos para roubar informações. O uso de uma VPN (Rede Privada Virtual) aumenta a proteção.

  3. Reforce a segurança dos aparelhos: ative a autenticação em duas etapas, biometria e senhas fortes em todos os seus dispositivos. Habilite também as funções de rastreamento e limpeza remota de dados, que são úteis em caso de perda ou roubo.

  4. Atenção aos gadgets inteligentes: malas conectadas e outros acessórios de viagem inteligentes podem ter vulnerabilidades. Mantenha o software sempre atualizado e prefira marcas conhecidas e confiáveis.

  5. Faça backup dos seus dados: guarde cópias de documentos importantes, como passagens e reservas, na nuvem ou em um dispositivo separado. Isso garante que você não ficará na mão se o seu celular for roubado ou ficar sem bateria.

  6. Pense antes de postar: evite compartilhar seus planos de viagem em tempo real nas redes sociais. Informar que sua casa está vazia ou detalhar seu roteiro pode atrair a atenção de criminosos, tanto no mundo digital quanto no real.

  7. Monitore suas contas: acompanhe com frequência os extratos do seu banco e do cartão de crédito. Ative os alertas de transação por SMS ou no aplicativo para identificar qualquer compra suspeita imediatamente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

