7 dicas para não cair em golpes ao comprar ingresso pela internet

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A euforia com o anúncio de um grande show ou festival muitas vezes vem acompanhada de uma corrida frenética por ingressos. Em meio a essa alta demanda, golpistas aproveitam a oportunidade para enganar fãs. Para garantir sua presença no evento sem cair em fraudes, é fundamental adotar algumas práticas de segurança durante a compra online.

A principal medida de proteção é dar preferência absoluta aos canais de venda oficiais. Muitos deles já utilizam tecnologias como filas virtuais e biometria facial para aumentar a segurança e combater a ação de cambistas.

Verifique sempre o site da produtora do evento ou da arena para confirmar qual é a empresa de ingressos autorizada. Evite comprar por meio de links recebidos em redes sociais ou aplicativos de mensagem, pois eles podem direcionar para páginas falsas que imitam as originais.

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Seguir algumas orientações simples pode fazer toda a diferença. Adotar uma postura atenta e desconfiada é o primeiro passo para uma compra segura e sem surpresas desagradáveis. Confira sete dicas essenciais para não cair em golpes ao adquirir seu ingresso pela internet.

Pesquise a reputação do vendedor

Antes de finalizar a compra em um site desconhecido, pesquise sobre a reputação da empresa em portais de avaliação e redes sociais. Verifique também o CNPJ da empresa em sites oficiais para confirmar que ela existe legalmente. A ausência de informações ou um grande volume de queixas são sinais de alerta. Desconfie de preços muito baixos

Ofertas que parecem boas demais para ser verdade geralmente escondem uma fraude. Golpistas usam preços muito abaixo do mercado para atrair vítimas. Compare os valores com os anunciados nos canais oficiais para ter uma referência segura. Verifique a segurança do site

Um site seguro para transações financeiras utiliza o protocolo "https". Confira se o endereço na barra do navegador começa com essas letras e se há um ícone de cadeado ao lado. Porém, atenção: sites falsos também podem usar protocolo seguro. Verifique se o endereço (domínio) corresponde exatamente ao site oficial, pois golpistas usam variações como .net, .store ou .org para imitar plataformas legítimas. Cuidado com compras em redes sociais

Comprar de pessoas físicas em grupos ou marketplaces nas redes sociais oferece alto risco. Golpistas costumam tentar levar a negociação para fora da plataforma, via mensagens privadas. Não há garantia de que o ingresso é verdadeiro ou de que você o receberá após o pagamento. Se optar por essa via, prefira encontrar o vendedor pessoalmente em um local público e seguro para verificar o ingresso antes de pagar. Use um cartão de crédito virtual

A maioria dos bancos oferece a opção de gerar um cartão virtual para compras online. Esse recurso cria um número temporário para a transação, que pode ser bloqueado ou excluído após o uso, impedindo que seus dados sejam usados em outras compras por fraudadores. Evite pagar com Pix ou boleto para desconhecidos

Transferências via Pix e pagamentos de boletos são difíceis de rastrear e reverter em caso de golpe. Ao negociar com terceiros, o cartão de crédito oferece mais segurança, pois permite contestar a compra junto à operadora caso o ingresso não seja entregue ou se prove falso. Não compartilhe foto do seu ingresso

Após garantir sua entrada, resista à tentação de postar uma foto do ingresso ou do QR code nas redes sociais. Criminosos podem copiar o código de barras ou os dados para criar uma duplicata e vender para outra pessoa ou até mesmo entrar no evento antes de você. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.