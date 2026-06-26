5 sinais de que sua casa ou celular pode estar sendo vigiado por terceiros

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A crescente sofisticação de ataques digitais e invasões de privacidade acende um alerta sobre a vulnerabilidade de sistemas de segurança no dia a dia. Com isso, surge uma dúvida comum: quão seguros estão nossos dispositivos e redes domésticas?

Existem sinais claros que podem indicar se seu celular ou a rede Wi-Fi de sua casa estão sendo vigiados. Identificar esses indícios é o primeiro passo para retomar o controle de sua segurança digital.

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Ficar atento ao comportamento anormal de aparelhos e da conexão é fundamental. Muitas vezes, os sinais são sutis, mas, quando somados, revelam um problema maior. Abaixo, listamos cinco indícios de que você pode estar sendo monitorado por terceiros.

Sinais de alerta em seus dispositivos

Bateria do celular acaba muito rápido: aplicativos espiões, conhecidos como spyware, rodam em segundo plano e consomem uma quantidade anormal de energia. Se a autonomia do seu smartphone diminuiu drasticamente sem motivo aparente, desconfie. Aumento inexplicável no consumo de dados: softwares maliciosos precisam enviar as informações coletadas para um servidor externo. Isso gera um tráfego de dados constante. Verifique o seu consumo e veja se algum aplicativo desconhecido está gastando sua internet. Superaquecimento e lentidão: o processador do aparelho é forçado a trabalhar mais quando há atividades ocultas em execução. Por isso, se o celular esquenta mesmo em repouso ou apresenta travamentos constantes, pode ser um sinal de invasão. Aparelhos desconhecidos conectados ao Wi-Fi: uma rede doméstica lenta e instável pode significar que há intrusos conectados. Use aplicativos de gerenciamento de rede para verificar a lista de dispositivos e veja se reconhece todos eles. Câmeras ou babás eletrônicas com luzes que acendem sozinhas também são um péssimo sinal.

Como se proteger de invasões

Algumas medidas simples aumentam consideravelmente a segurança de seus dispositivos e de sua rede sem fio. A prevenção é a melhor estratégia para evitar dores de cabeça e proteger sua privacidade.

Altere senhas padrão: roteadores e câmeras vêm com senhas genéricas, como “admin”. Mude-as imediatamente após a instalação. Crie senhas fortes, com letras, números e símbolos.

Ative a autenticação de dois fatores: sempre que possível, habilite essa camada extra de segurança em suas contas e aplicativos. Ela exige um código adicional para permitir o acesso.

Mantenha tudo atualizado: atualizações de sistema e de aplicativos corrigem falhas de segurança que podem ser exploradas por invasores. Não ignore as notificações para atualizar seus aparelhos.

Revise as permissões dos aplicativos: verifique quais apps têm acesso à sua câmera, microfone e localização. Revogue as permissões que parecerem desnecessárias para a função do aplicativo. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.