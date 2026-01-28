Assine
Seu celular pode estar vulnerável agora e é assim que hackers entram

Falhas comuns abrem a porta, mas podem ser bloqueadas

JG
José Gustavo
JG
José Gustavo
Repórter
28/01/2026 10:41

Seu celular pode estar vulnerável agora e é assim que hackers entram
Seu celular pode estar vulnerável agora e é assim que hackers entram crédito: Tupi

Um celular vulnerável concentra hoje dados pessoais, bancários e profissionais, o que o transforma em um alvo muito mais valioso do que um computador comum. Técnicas modernas permitem invasões rápidas, silenciosas e, muitas vezes, sem que o usuário perceba qualquer comportamento estranho no aparelho.

Quais são as táticas mais usadas para invadir um celular vulnerável?

Uma das táticas mais perigosas é o spoofing de chamadas, em que o criminoso usa um número falso ou conhecido para induzir a pessoa a atender. Em ambientes com Wi-Fi público, essa simples interação pode facilitar varreduras e tentativas de exploração de falhas.

Outra estratégia frequente é o phishing, feito por links falsos enviados por mensagens ou aplicativos. Esses links imitam sites legítimos e direcionam a páginas clonadas, que instalam malware ou capturam dados de acesso sem levantar suspeitas imediatas.

Como aplicativos e permissões transformam o celular vulnerável em alvo constante?

O excesso de aplicativos instalados amplia a superfície de ataque. Muitos apps continuam ativos em segundo plano, trocando dados sem que o usuário perceba, o que aumenta o risco de exposição de informações sensíveis.

Além disso, permissões concedidas sem critério permitem acesso desnecessário a contatos, localização, câmera e microfone. Um único aplicativo malicioso pode funcionar como spyware, monitorando mensagens, chamadas e deslocamentos de forma contínua.

Seu celular pode estar vulnerável agora e é assim que hackers entram e como se proteger
Pequenos descuidos facilitam invasões. – Créditos: depositphotos.com / gnepphoto

Quais situações tornam o celular vulnerável a invasões digitais?

Situação O que acontece Risco envolvido
Ligações suspeitas Número falso ou mascarado Abertura para ataques de engenharia social
Wi-Fi público Tráfego compartilhado Interceptação de dados
Links encurtados Redirecionamento oculto Instalação de malware
Apps em excesso Uso de dados em segundo plano Vazamento de informações

Quais hábitos reduzem o risco de deixar o celular vulnerável?

  • Desinstalar aplicativos que não são usados regularmente
  • Manter sistema e apps sempre atualizados
  • Revisar permissões antes e depois da instalação
  • Evitar clicar em links desconhecidos ou encurtados
  • Utilizar autenticação em dois fatores nas contas
  • Criar senhas fortes e diferentes para cada serviço

Selecionamos um conteúdo do canal CanalJMS, que conta com mais de 2,52 mi de inscritos e já ultrapassa 369 mil visualizações neste vídeo, apresentando como hackers conseguem invadir celulares e explorar falhas de segurança. O material destaca métodos mais comuns de ataque, comportamentos de risco e dicas práticas para se proteger contra invasões e roubo de dados, alinhado ao tema tratado acima:

Por que criar hábitos defensivos é essencial contra ataques digitais?

A maioria das invasões não depende de tecnologia avançada, mas de comportamento previsível do usuário. Um clique impulsivo, uma permissão concedida sem atenção ou o uso descuidado de redes abertas pode transformar qualquer aparelho em um celular vulnerável.

Criar hábitos defensivos reduz drasticamente o risco de invasão. Desconfiar de contatos inesperados, verificar endereços completos de sites e limitar acessos desnecessários são atitudes simples que fazem grande diferença na proteção dos dados pessoais.

