Seu celular pode estar vulnerável agora e é assim que hackers entram
Falhas comuns abrem a porta, mas podem ser bloqueadas
compartilheSIGA
Um celular vulnerável concentra hoje dados pessoais, bancários e profissionais, o que o transforma em um alvo muito mais valioso do que um computador comum. Técnicas modernas permitem invasões rápidas, silenciosas e, muitas vezes, sem que o usuário perceba qualquer comportamento estranho no aparelho.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Quais são as táticas mais usadas para invadir um celular vulnerável?
Uma das táticas mais perigosas é o spoofing de chamadas, em que o criminoso usa um número falso ou conhecido para induzir a pessoa a atender. Em ambientes com Wi-Fi público, essa simples interação pode facilitar varreduras e tentativas de exploração de falhas.
Outra estratégia frequente é o phishing, feito por links falsos enviados por mensagens ou aplicativos. Esses links imitam sites legítimos e direcionam a páginas clonadas, que instalam malware ou capturam dados de acesso sem levantar suspeitas imediatas.
Como aplicativos e permissões transformam o celular vulnerável em alvo constante?
O excesso de aplicativos instalados amplia a superfície de ataque. Muitos apps continuam ativos em segundo plano, trocando dados sem que o usuário perceba, o que aumenta o risco de exposição de informações sensíveis.
Além disso, permissões concedidas sem critério permitem acesso desnecessário a contatos, localização, câmera e microfone. Um único aplicativo malicioso pode funcionar como spyware, monitorando mensagens, chamadas e deslocamentos de forma contínua.
Quais situações tornam o celular vulnerável a invasões digitais?
|Situação
|O que acontece
|Risco envolvido
|Ligações suspeitas
|Número falso ou mascarado
|Abertura para ataques de engenharia social
|Wi-Fi público
|Tráfego compartilhado
|Interceptação de dados
|Links encurtados
|Redirecionamento oculto
|Instalação de malware
|Apps em excesso
|Uso de dados em segundo plano
|Vazamento de informações
Quais hábitos reduzem o risco de deixar o celular vulnerável?
- Desinstalar aplicativos que não são usados regularmente
- Manter sistema e apps sempre atualizados
- Revisar permissões antes e depois da instalação
- Evitar clicar em links desconhecidos ou encurtados
- Utilizar autenticação em dois fatores nas contas
- Criar senhas fortes e diferentes para cada serviço
Selecionamos um conteúdo do canal CanalJMS, que conta com mais de 2,52 mi de inscritos e já ultrapassa 369 mil visualizações neste vídeo, apresentando como hackers conseguem invadir celulares e explorar falhas de segurança. O material destaca métodos mais comuns de ataque, comportamentos de risco e dicas práticas para se proteger contra invasões e roubo de dados, alinhado ao tema tratado acima:
Por que criar hábitos defensivos é essencial contra ataques digitais?
A maioria das invasões não depende de tecnologia avançada, mas de comportamento previsível do usuário. Um clique impulsivo, uma permissão concedida sem atenção ou o uso descuidado de redes abertas pode transformar qualquer aparelho em um celular vulnerável.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Criar hábitos defensivos reduz drasticamente o risco de invasão. Desconfiar de contatos inesperados, verificar endereços completos de sites e limitar acessos desnecessários são atitudes simples que fazem grande diferença na proteção dos dados pessoais.