Seu celular pode encontrar câmeras escondidas; veja como fazer a checagem

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A suspeita de estar sendo vigiado em um ambiente que deveria ser privado, como um quarto de hotel ou um vestiário, é uma violação grave de privacidade e casos recentes acendem um alerta.

A boa notícia é que o próprio celular, um item que quase todos carregam, pode se tornar um aliado para detectar dispositivos de espionagem.

Como usar o celular para encontrar câmeras

Uma das maneiras mais eficazes de fazer uma varredura explora a capacidade da câmera do celular de detectar luz infravermelha (IR), que é invisível ao olho humano e usada por muitas câmeras espiãs para visão noturna.

Com as luzes do ambiente totalmente apagadas, abra o aplicativo da câmera, a frontal geralmente funciona melhor por não ter filtro IR, e escaneie o cômodo lentamente. Se houver uma câmera emitindo IR, você verá na tela um pequeno ponto de luz ou um brilho roxo.

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Outra técnica é usar a lanterna do celular para procurar reflexos. No escuro, aponte a luz para objetos e superfícies, buscando por um brilho anômalo que possa indicar o reflexo de uma lente de vidro. Verifique locais comuns como detectores de fumaça, relógios, tomadas, quadros e aparelhos de ar-condicionado.

Para uma análise mais técnica, aplicativos como o Fing podem ajudar a escanear a rede wi-fi em busca de dispositivos conectados com nomes ou comportamentos suspeitos. Alguns apps também utilizam o magnetômetro do celular para tentar detectar campos magnéticos. No entanto, a eficácia desse método é limitada, pois especialistas alertam que nem todas as câmeras emitem um campo detectável e que dispositivos modernos são difíceis de encontrar dessa forma.

Outras dicas para se proteger

Apesar da ajuda tecnológica, a inspeção física detalhada continua sendo essencial. Como no caso real citado, verifique cuidadosamente interruptores, tomadas e objetos que pareçam fora do lugar ou tenham furos sem função aparente.

Fios inesperados ou luzes de LED piscando discretamente também são sinais de alerta. É importante lembrar que as câmeras espiãs estão cada vez menores, e nenhum método caseiro oferece 100% de garantia. Em caso de suspeita forte, o ideal é deixar o local e contatar as autoridades.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.