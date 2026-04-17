Desligar o Wi-Fi e o Bluetooth: mais bateria e segurança no celular

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Desligar o Wi-Fi e o Bluetooth para economizar bateria é um conselho tão comum quanto desatualizado. Embora essa prática fizesse sentido nos primórdios dos smartphones, a tecnologia evoluiu. Hoje, manter essas conexões ativas tem um impacto mínimo na autonomia do seu aparelho e, em alguns casos, pode até ajudar a poupar energia. Vamos desmistificar esse hábito e entender quando realmente vale a pena apertar o botão de desligar.

O impacto real na bateria: muito menor do que se pensa

A ideia de que seu celular está constantemente "caçando" redes e gastando energia é um exagero. A busca por redes Wi-Fi em dispositivos modernos consome menos de 1 mW (miliwatt), uma quantidade insignificante. Em iPhones, por exemplo, o Wi-Fi é desativado automaticamente quando o aparelho está em repouso e com a tela apagada, a menos que esteja carregando.

Estudos recentes mostram que manter o Wi-Fi e o Bluetooth ligados, mas não conectados a nenhum dispositivo, consome apenas cerca de 3,4% a mais de bateria ao longo de 24 horas. Na prática, isso se traduz em apenas 10 a 15 minutos extras de uso em um ciclo de carga completo, uma economia mínima. Aliás, usar uma rede Wi-Fi estável consome muito menos energia (cerca de 30 mW) do que usar os dados móveis (entre 50 e 500 mW), especialmente com sinal fraco. Portanto, manter o Wi-Fi ligado pode, na verdade, economizar sua bateria.

E a segurança? Mitos e verdades

Outro argumento comum é a segurança. Embora vulnerabilidades teóricas existam, ataques que exploram o Bluetooth ou Wi-Fi são extremamente raros, exigem proximidade física do invasor e, geralmente, são corrigidos rapidamente com atualizações de sistema. Manter seu software atualizado é a defesa mais eficaz.

Além disso, sistemas como iOS e Android modernos possuem proteções robustas. Eles utilizam endereços MAC randomizados ao se conectar a novas redes Wi-Fi, o que impede que sua localização seja rastreada entre diferentes pontos de acesso. As proteções contra conexões automáticas a redes inseguras também foram aprimoradas, tornando o uso de redes públicas mais seguro do que no passado.

Quando realmente vale a pena desligar?

Apesar de não ser necessário no dia a dia, existem situações específicas em que desativar o Wi-Fi e o Bluetooth pode ser útil:

Sinal de Wi-Fi muito fraco: Se você está em um local com apenas uma barra de sinal, o celular pode gastar mais energia tentando manter a conexão. Nesse caso, desligar o Wi-Fi e usar os dados móveis (se o sinal for melhor) é uma boa estratégia.

Áreas sem cobertura: Em locais remotos, sem qualquer sinal de Wi-Fi ou celular, o aparelho gastará muita bateria procurando por uma torre. Ativar o Modo Avião ou desligar as conexões manualmente é a melhor opção.

Emergências de bateria: Quando cada percentual conta, desativar todas as conexões não essenciais ajuda a maximizar a autonomia restante do aparelho.

Os verdadeiros vilões da sua bateria

Se desligar o Wi-Fi e o Bluetooth não faz grande diferença, o que realmente consome sua bateria? Os principais culpados são:

Tela com brilho no máximo;

Aplicativos rodando em segundo plano, especialmente os que usam GPS;

Sinal de celular fraco, que força o aparelho a aumentar a potência de transmissão;

Streaming de vídeos em alta resolução;

Jogos com gráficos intensos.

Não é à toa que o "Modo de Economia de Bateria" dos celulares foca em reduzir o desempenho do processador e limitar atualizações em segundo plano, mas geralmente mantém o Wi-Fi e o Bluetooth ativos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.